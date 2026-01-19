 Aller au contenu principal
Le champ pétrolifère de Tengiz, exploité par Chevron au Kazakhstan, suspend la production de pétrole après la déclaration d'un incendie
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'arrêt fait suite à un incendie qui a été éteint

TCO affirme que les champs et les installations restent sûrs et sécurisés

La production de Tengiz s'est élevée en moyenne à 860 000 bpj en 2025

(Mise à jour de la déclaration de TCO annonçant la suspension temporaire de la production, avec des détails supplémentaires)

Le producteur de pétrole kazakh Tengizchevroil, dirigé par Chevron CVX.N , a déclaré lundi qu'il avait temporairement interrompu la production dans les champs pétrolifères de Tengiz et Korolev à la suite d'un problème affectant les systèmes de distribution d'électricité.

Cette déclaration intervient un jour après quel'entreprise publique kazakhe KazMunayGas KMGZ.KZ a signalé un incendie dans une centrale électrique du gisement de Tengiz, qui a été éteint.

La production de pétrole à Tengiz s'est élevée en moyenne à environ 860 000 barils par jour en 2025, selon les calculs de Reuters.

"Tengizchevroil (TCO) confirme que, par mesure de précaution, elle a temporairement arrêté la production de ses champs pétroliers de Tengiz et Korolev", a déclaré TCO dans un communiqué.

"Cela est dû à un problème qui a affecté certains systèmes de distribution d'électricité du site. Il n'y a pas eu de blessés et la sécurité du personnel reste la priorité absolue", a déclaré la société.

Elle a ajouté que TCO travaillait en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales pour atténuer l'impact de cette situation.

Le champ et les installations de Tengiz restent sûrs et sécurisés.

La suspension de la production de pétrole dans les plus grands champs pétrolifères du Kazakhstan complique encore la production pour le producteur, qui a déjà été confronté à des goulets d'étranglement à l'exportation et à des attaques de drones contre des infrastructures et des navires énergétiques.

KazMunayGas a déclaré dimanche que le personnel avait été évacué vers un lieu sûr et que personne n'avait été blessé. L'incendie s'est déclaré au niveau du transformateur d'une turbine, a précisé la compagnie, ajoutant que les causes de l'incendie faisaient l'objet d'une enquête.

Une source industrielle a déclaré à Reuters la semaine dernière que la production de pétrole à Tengiz avait diminué de plus de moitié entre le 1er et le 12 janvier, entraînant une chute de 35 % de la production de pétrole et de condensats de gaz du Kazakhstan au cours de cette période. Cette baisse est principalement due à des contraintes d'exportation via un terminal de la mer Noire.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

