Le célèbre alpiniste Nirmal Purja figure parmi les 10 morts d'une avalanche au Pakistan, selon les autorités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les déclarations du Premier ministre népalais, d'un ministre britannique et d'un alpiniste aux paragraphes 4, 8 et 21) par Gopal Sharma

Le célèbre alpiniste népalais Nirmal Purja, qui avait établi le record de l'ascension la plus rapide des 14 plus hauts sommets du monde, a trouvé la mort dans une avalanche lors d'une expédition au Pakistan, a annoncé samedi sa société.

“C’est aujourd’hui avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous confirmons que Nirmal « Nimsdai » Purja a tragiquement perdu la vie à la suite de l’avalanche survenue sur le Broad Peak,” a déclaré Elite Exped, la société organisatrice de son expédition, dans un message publié sur Instagram.

“Nous avons également reçu la confirmation que d’autres membres de l’expédition n’ont malheureusement pas survécu,” a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre népalais, Balendra Shah, s’est dit bouleversé par la mort des alpinistes, dont celle de Purja.

“Seul le périple physique des alpinistes a pris fin. Mais l’histoire de leur courage, de leur dévouement et de leurs contributions restera à jamais vivante et source d’inspiration,” a écrit M. Shah dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Purja, 43 ans, et neuf autres personnes étaient portés disparus depuis jeudi après avoir été emportés par une avalanche sur le Broad Peak (8 051 mètres / 26 414 pieds), la 12e plus haute montagne du monde, dont l’ascension est techniquement difficile, située dans la région pakistanaise du Gilgit-Baltistan.

Les autorités ont indiqué que les corps de Purja et des autres alpinistes se trouvaient dans un endroit difficile d’accès et n’avaient pas encore pu être récupérés.

Purja, qui a servi dans l’armée britannique au sein des Gurkhas puis dans les forces spéciales, a réalisé cet exploit record en six mois en 2019. Il s’est fait connaître à l’échelle internationale après la sortie, deux ans plus tard, du documentaire Netflix retraçant son parcours, “14 Peaks: Nothing Is Impossible”.

Le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, s’est dit “incroyablement” attristé d’apprendre le décès de Purja et des autres alpinistes. “C’était un homme inspirant qui a servi dans nos forces armées pendant de nombreuses années – et dont les incroyables aventures d’alpinisme sont connues dans le monde entier,” a écrit M. Streeting sur X.

Les dix alpinistes ont été pris dans une avalanche jeudi vers midi. Six d’entre eux étaient népalais et les autres venaient du Pakistan, d’Oman, des États-Unis et de Chine.

Les équipes de secours ont retrouvé trois corps vendredi.

Chhang Dawa Sherpa, membre du conseil d’administration de Seven Summit Treks, dont trois guides sherpas figuraient parmi les alpinistes décédés, a déclaré que les corps restants avaient été “repérés et identifiés” à l’aide d’images prises par drone, mais qu’ils n’avaient pas encore été récupérés.

“Ils se trouvent dans un endroit difficile d’accès et n’ont pas encore été récupérés,” a déclaré Chhang à Reuters.

Il a précisé que, contrairement au Népal, le Pakistan ne pratique pas le sauvetage par hélicoptère à l’aide de longues cordes en montagne.

“Nous devons tenir compte de la sécurité de ceux qui se rendent sur place pour récupérer les corps.”

Sajid Hussain, directeur adjoint du département du tourisme de la région de Gilgit-Baltistan au Pakistan, a indiqué que l’opération de sauvetage était en cours.

“Les équipes de secours ont réussi à localiser les victimes; cependant, elles n’ont pas encore pu les récupérer et les ramener en toute sécurité,” a-t-il déclaré à Reuters.

Si la surveillance par drone et la reconnaissance aérienne ont permis de localiser précisément les victimes, atteindre les corps et les récupérer en toute sécurité reste une tâche difficile, a-t-il ajouté.

En 2019, Purja avait gravi l’Annapurna, le dixième plus haut sommet du monde. Il s’était ensuite lancé à la conquête d’autres sommets de plus de 8 000 mètres. Sur les 14 plus hauts sommets du monde, huit se trouvent au Népal, cinq au Pakistan et un dans la région du Tibet, en Chine.

Des alpinistes de haut niveau ont décrit Purja comme un personnage “charismatique et haut en couleur”. “Quand on évoque son héritage, il est difficile de ne pas souligner le rôle de pionnier qu’il a joué dans la révolution du métier de guide en haute altitude,” a déclaré à Reuters l’alpiniste britannique Kenton Cool, qui a gravi l’Everest à 20 reprises, un record pour un non-sherpa.