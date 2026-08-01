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Lille livre un récital offensif face à Louvain
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 19:21
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Lille livre un récital offensif face à Louvain

Lille livre un récital offensif face à Louvain

Louvain 3-6 Lille

Buts : Ikwuemesi (31 e SP, 48 e ), Balikwisha (45 e +3) pour OHL // Santos (16 e ), Giroud (45 e +5), Onal (56 e ), Mbappé (68 e , 88 e ), Diaoune (73 e ) pour les Dogues

Un double visage. Les Lillois ont continué leur tournée belge après avoir affronté La Louvière (3-0), puis l’Union Saint-Gilloise (2-1), ce sont les promus en Jupiler Pro League de Louvain qui ce sont cette fois présentés face aux protégés de Davide Ancelotti. Après une première mi-temps décevant les Dogues ont parfaitement réagi dans le second acte pour finalement s’imposer 6 à 3.…

LB pour SOFOOT.com

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