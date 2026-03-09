Le Cboe prévoit un indice de volatilité lié aux options sur l'ETF bitcoin de BlackRock

L'opérateur boursier Cboe Global Markets

CBOE.Z a annoncé lundi son intention de lancer un indice de volatilité lié aux options sur le fonds phare négocié en bourse spot bitcoin de BlackRock BLK.N .

Ce lancement intervient alors que l'intérêt des institutions pour les actifs numériques s'accroît, les investisseurs recherchant de plus en plus des outils pour couvrir les risques et évaluer le sentiment sur le marché des crypto-monnaies, qui évolue rapidement.

Voici un aperçu des détails et du contexte de l'industrie:

* L'indice, qui sera négocié sous le symbole BITVX, est conçu pour mesurer les attentes du marché en matière de volatilité prospective à 30 jours sur le marché du bitcoin.

* Le bitcoin, le plus grand jeton cryptographique au monde, est largement considéré comme la meilleure mesure du sentiment pour la classe d'actifs numériques d'environ 2,43 trillions de dollars.

* "Les options des ETF Bitcoin sont un moyen populaire pour les investisseurs d'accéder et de gérer l'exposition au bitcoin... un indice de volatilité dédié sera un élément supplémentaire de l'écosystème, aidant les investisseurs à mieux analyser, évaluer et couvrir le risque dans les actifs numériques", a déclaré Rob Hocking, responsable mondial des produits dérivés chez Cboe.

* La société a déclaré que l'indice utiliserait la méthodologie propriétaire derrière son indice "VIX", populairement connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street.

* La popularité des crypto-monnaies a explosé ces dernières années. Cette classe d'actifs, autrefois naissante, trouve de plus en plus sa place dans les portefeuilles institutionnels et est de plus en plus acceptée par les poids lourds de la finance traditionnelle, ce qui stimule la demande de produits financiers connexes.

* Les marchés d'options fournissent souvent des signaux précoces de l'évolution du sentiment des investisseurs, car les traders les utilisent pour couvrir les risques ou parier sur la volatilité future des prix.

* La société a indiqué que le nouvel indice, baptisé Cboe IBIT Volatility Index, sera lancé le 23 mars.