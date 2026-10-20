Le candidat républicain du Michigan et l'UAW, dans un rare terrain d'entente, fustigent GM

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* Rogers espère faire basculer un siège au Sénat du côté des républicains

* L'UAW a apporté son soutien à son adversaire, le démocrate Abdul El-Sayed

* GM estime que son action est sous-évaluée

par David Shepardson

Mike Rogers, candidat républicain au Sénat du Michigan, et le syndicat United Auto Workers (UAW) ont trouvé mardi un rare terrain d'entente, accusant chacun de leur côté General Motors GM.N de faire passer les actionnaires avant les salariés, après que le constructeur automobile a dévoilé un nouveau plan de rachat d'actions de 20 milliards de dollars .

M. Rogers, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a reproché à GM d’avoir mal investi dans les véhicules électriques.

"GM a perdu des milliards en investissant dans des véhicules électriques dont personne ne voulait. Pendant deux ans, GM aurait pu se concentrer sur le réinvestissement dans les travailleurs du Michigan et la fabrication de véhicules que les consommateurs souhaitent réellement acheter. Au lieu de cela, l’entreprise a choisi de privilégier les profits au détriment des personnes, et ce sont les travailleurs de l’automobile du Michigan qui en feront les frais", a déclaré M. Rogers dans un communiqué.

M. Rogers est en lice contre le démocrate Abdul El-Sayed dans une course au Sénat très suivie et espère faire basculer ce siège sous contrôle républicain. Les républicains courtisent de plus en plus les travailleurs de l’automobile et les autres électeurs de la classe ouvrière du Michigan, dont l’économie reste étroitement liée à l’industrie automobile.

Les sondages réalisés jusqu’à la mi-octobre donnent généralement El-Sayed en tête de quelques points pour l’élection du 3 novembre, même si plusieurs d’entre eux se situent dans la marge d’erreur.

Le syndicat United Auto Workers, qui a apporté son soutien à El-Sayed, a également condamné ce rachat d’actions, le qualifiant de "scandaleux" alors que 80 % des ouvriers de GM ne bénéficient ni d’une retraite ni d’une couverture santé à la retraite, et affirmant que le constructeur automobile "privilégiait les profits de Wall Street au détriment de l’Amérique ouvrière".

M. Rogers n’a pas précisé en quoi les investissements de GM dans les véhicules électriques avaient contribué à la décision de rachat d’actions. L’entreprise a racheté pour environ 29,5 milliards de dollars d’actions depuis 2023, et la directrice générale Mary Barra a déclaré que GM considérait ses actions comme sous-évaluées.

Invité à commenter ces critiques, GM a répondu que sa "priorité absolue est d’investir dans notre activité et nos employés. Depuis 2020, nous avons réinvesti plus de 100 milliards de dollars pour financer notre croissance, notamment dans nos produits, nos usines et notre personnel".

Ces critiques étaient inhabituelles de la part de M. Rogers, qui s’est généralement attaché à dénoncer les politiques gouvernementales favorisant les véhicules électriques plutôt que les constructeurs automobiles eux-mêmes.

El-Sayed n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que les rachats d’actions "constituent une forme de pillage de masse légalisé, qui transfère des milliards de dollars générés par la classe ouvrière directement vers les investisseurs de Wall Street qui n’ont jamais mis les pieds dans une usine".

GM a revu à la baisse ses plans de production et d’investissement dans les véhicules électriques face à un ralentissement de la demande et aux changements de politique mis en œuvre sous la présidence de Donald Trump. Le constructeur automobile a enregistré 11,2 milliards de dollars de charges liées aux véhicules électriques depuis l’année dernière.

M. Rogers a fréquemment critiqué les politiques visant à accélérer l’adoption des véhicules électriques et s’est présenté aux côtés de Donald Trump lors d’un événement aux allures de campagne électorale organisé en juillet dans une usine de GM, dans le Michigan. Le candidat et le président ont affirmé que ces politiques menaçaient les emplois dans le secteur manufacturier américain.