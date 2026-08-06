Le candidat au poste de responsable de la concurrence au ministère américain de la Justice a été mis sur la sellette pour ses propos sur les musulmans et les mesures prises par la FCC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Mercredi, les sénateurs américains ont soumis à un interrogatoire musclé le candidat proposé par le président Donald Trump pour diriger la division concurrence du ministère de la Justice, au sujet d’ un article qu’il a rédigé qualifiant les immigrés musulmans d’« enclins au terrorisme » et de ses opinions sur le discours politique. Adam Candeub, actuellement directeur juridique de la Commission fédérale des communications, a comparu devant la commission judiciaire du Sénat. Celle-ci se prononcera sur l’opportunité de transmettre sa nomination à l’ensemble du Sénat.

Donald Trump a choisi Adam Candeub pour diriger les activités du ministère de la Justice chargées de lutter contre les pratiques commerciales anticoncurrentielles et d’examiner les fusions et acquisitions.

Lors de l’audition, les sénateurs démocrates se sont concentrés sur les déclarations passées de Candeub concernant le genre et la religion, notamment: “Les immigrés musulmans et leurs enfants semblent enclins non seulement au terrorisme, mais aussi au séparatisme culturel.”

“J’ai écrit ces articles pour défendre le décret de Donald Trump sur l’interdiction de voyager, qui protège contre le terrorisme. Et je pensais que le terrorisme continuait de représenter une menace considérable pour tous les Américains,” a déclaré Candeub lorsqu’on lui a demandé s’il maintenait cette déclaration. Le sénateur américain John Kennedy, républicain de Louisiane, a interrogé Candeub sur la position de la FCC vis-à-vis du discours politique.

La FCC a essuyé des critiques pour sa décision d’ordonner un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney, après que Donald Trump eut exercé des pressions répétées sur l’agence pour qu’elle retire ces licences en raison des choix éditoriaux d’ABC. L’agence a expliqué que cette mesure faisait suite à une enquête d’un an visant à déterminer si les politiques de diversité de Disney constituaient une discrimination illégale, une allégation que l’entreprise nie. “Expliquez-moi, comme si vous vous adressiez à un lycéen de seconde, en quoi cela regarde-t-il la FCC qu’une chaîne de télévision critique une personnalité politique?”, a demandé Kennedy.

Candeub a répondu que la FCC avait le pouvoir de réglementer les diffuseurs dans l’intérêt général, une norme que l’agence détermine, selon lui, en se fondant sur la loi et les précédents.

“Cela ne vous fait-il pas peur?”, a rétorqué Kennedy, avant d’ajouter: “Et si la FCC était entre les mains d’une personne dont vous désapprouvez les opinions politiques?”

Concernant le droit de la concurrence, Candeub a déclaré que “les marchés libres apportent généralement la réponse” et que “les preuves doivent être solides” pour pouvoir engager une procédure.