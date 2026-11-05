Le canal de Panama dévoilera d'ici la fin de l'année la liste des soumissionnaires présélectionnés pour le projet de terminal

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* Le canal lance un appel d'offres pour un projet d'extension de 8,5 milliards de dollars

* Un troisième terminal est prévu, la capacité de transbordement existante étant insuffisante

* Le trafic de GNL se redresse après une forte baisse

(Ajout de détails tout au long du texte, citation de l'administrateur au paragraphe 15)

par Marianna Parraga

Le canal de Panama devrait annoncer d'ici la fin de l'année la liste des soumissionnaires présélectionnés pour un projet de construction et d'exploitation de deux nouveaux terminaux à conteneurs, a déclaré mercredi l'administrateur Ilya Espino, faisant ainsi avancer un processus d'appel d'offres lié à l'un des corridors commerciaux les plus stratégiques au monde.

S'exprimant lors de la Conférence maritime internationale de Houston, Mme Espino a indiqué que l'autorité du canal avait évalué les propositions initiales et que les entreprises présélectionnées recevraient prochainement un appel d'offres, faisant ainsi passer le projet à une phase d'appel d'offres plus formelle.

Mme Espino n’a pas donné de détails sur les entreprises présélectionnées, mais a indiqué que des géants mondiaux du transport maritime tels que Maersk MAERSKb.CO et MSC, qui exploitent déjà des ports au Panama, pourraient figurer parmi les soumissionnaires potentiels.

Ces nouveaux terminaux s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’extension plus vaste de 8,5 milliards de dollars visant à transformer le canal de Panama en une plaque tournante logistique et énergétique de plus grande envergure, au-delà de son rôle de voie de passage maritime, l’une des artères les plus importantes au monde pour le commerce maritime.

Ce plan global comprend un projet de gazoduc d’une valeur comprise entre 4 et 8 milliards de dollars destiné au transport de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que deux nouveaux terminaux à conteneurs qui devraient attirer 2,6 milliards de dollars supplémentaires d’investissements.

La capacité de transbordement actuelle au Panama est déjà à la limite de ses capacités, ce qui justifie cette volonté d’extension. Mme Espino a indiqué que le canal commençait également à planifier un projet de troisième terminal.

Selon le calendrier actuel, les concessions pourraient être attribuées vers le milieu de l’année 2027, et l’exploitation devrait débuter en 2030 ou 2031.

Parmi les entreprises ayant manifesté très tôt leur intérêt pour ces projets d’extension figurent ENEOS 5020.T , Energy Transfer ET.N , Exxon Mobil XOM.N , Enterprise Products Partners EPD.N , Chevron CVX.N , Phillips 66 PSX.N , Targa Resources TRGP.N et ONEOK OKE.N , a indiqué l’administration du canal.

DEMANDE DE TRANSIT

Le canal, alimenté en eau douce, a mis en place cette année certaines restrictions de tirant d’eau et de passage en prévision d’un phénomène climatique El Niño très intense, qui entraîne généralement une baisse des précipitations au Panama.

Mme Espino a indiqué que le montant le plus élevé payé cette année par un navire pour obtenir un transit par le canal de Panama s’élevait à 5,2 millions de dollars, ajoutant que la voie navigable continuait à mettre en œuvre des mesures visant à éviter les longs délais d’attente pouvant entraîner des coûts de passage élevés.

Le canal a récemment apporté des modifications à ses systèmes de réservation et d’enchères afin d’équilibrer la demande entre les différents segments de navires tout en préservant les ressources en eau.

“Nous espérons que, pendant la saison sèche, le pire sera de 32 (navires autorisés par jour), en termes de créneaux horaires. Les clients accordent plus d’importance aux créneaux horaires qu’au tirant d’eau lorsqu’il faut trouver un équilibre entre les deux, car cela permet à davantage de clients d’avoir la possibilité de réserver,” a-t-elle ajouté.

La limite de passage actuelle est de 33 navires par jour. Le tirant d’eau maximal autorisé pourrait être ajusté dans les mois à venir en fonction des précipitations, a précisé Mme Espino.

Le trafic des navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) reste inférieur aux niveaux habituels en raison des changements d’itinéraires. Le canal accueille actuellement environ trois navires de GNL par semaine, mais ce chiffre reste inférieur aux deux navires de GNL par jour qui transitaient par le canal avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a précisé Mme Espino.

“Nous avons fait preuve d’une grande résilience dans un monde très instable,” a-t-elle déclaré. En raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le marché du GNL “a disparu du canal” et commence désormais à se redresser, a ajouté Mme Espino.

La voie navigable prévoit 10.750 transits de navires à fort tirant d’eau pour cet exercice fiscal, qui s’achèvera en septembre 2027, soit un chiffre inférieur aux 12.636 transits enregistrés lors de l’exercice fiscal précédent, selon Mme Espino.