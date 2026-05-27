Le Canada va acquérir des avions d'alerte précoce suédois plutôt que le modèle américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions de Boeing, mention des sources) par David Ljunggren et Maria Cheng

Le Canada, qui affirme vouloir réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises de défense américaines, a annoncé mercredi son intention d'acheter une flotte d'avions d'alerte précoce auprès du suédois Saab plutôt que d'opter pour une solution concurrente proposée par Boeing.

Le Premier ministre Mark Carney a déclaré que le Canada opterait pour le GlobalEye de Saab, qui est basé sur le jet Global 6500 de Bombardier. L'avion E-7 Wedgetail de Boeing, qui a connu des retards et des dépassements de coûts, était également en lice.

« Doté d'une suite de capteurs et de systèmes de mission avancés, le GlobalEye de Saab constituera une ressource essentielle pour les Forces armées canadiennes afin de détecter et de dissuader les menaces dans l'Arctique », a déclaré M. Carney lors d'une conférence sur la défense à Ottawa. Le Premier ministre s’était engagé en mars à ce que le Canada assume pleinement la responsabilité de la protection de son vaste territoire arctique, après s’être appuyé pendant des décennies sur un partenariat avec les États-Unis pour surveiller ses plus de 4,4 millions de km² (1,7 million de miles carrés) de terres et de mers, un territoire plus vaste que l’Inde. Le gouvernement libéral de Carney a annoncé l'année dernière son intention d'augmenter ses dépenses de défense. Les États-Unis et d'autres alliés se plaignaient depuis des années que le Canada ne respectait pas les objectifs de longue date de l'Otan en matière de dépenses militaires; Carney a annoncé en mars que le Canada avait atteint l'année dernière l'objectif de consacrer 2 % de son PIB à la défense.

Dans un communiqué, Saab a déclaré qu'il prévoyait d'investir dans la recherche et le développement au Canada dans le cadre de tout accord.

L'avenir de l' de l'avion E-7de Boeing a été remis en question l'année dernière lorsque son plus gros client, le Pentagone, a abandonné son projet d'achat de 26 E-7 destinés à remplacer des appareils datant de la guerre froide, pour se tourner vers des satellites. Sous la pression des législateurs américains, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré le 12 mai devant une sous-commission du Congrès que le Pentagone faisait pression pour réintégrer cet avion dans le budget de la défense.

Bien que M. Carney n'ait pas donné de détails sur la taille prévue de la flotte d'avions Saab GlobalEye ni sur le coût d'un éventuel contrat, des responsables militaires avaient précédemment indiqué qu'ils envisageaient d'acheter six avions d'alerte précoce.

Philippe Lagasse, directeur adjoint des affaires internationales à l'université Carleton d'Ottawa, a déclaré que la décision du Canada d'acheter les avions GlobalEye constituait « un test important pour la politique du gouvernement Carney visant à s'affranchir des capacités militaires américaines ».

Il a déclaré dans un communiqué que cette décision confirmait les relations du Canada avec la Suède, un nouvel allié de l’OTAN qui s’est également montré désireux de renforcer ses liens avec l’armée canadienne. Le Canada a précédemment fait savoir qu’il souhaitait travailler plus étroitement avec les pays nordiques dans l’Arctique sur des questions de défense et autres, dans un contexte mondial où les États-Unis sont devenus un partenaire moins fiable.

« Le GlobalEye crée déjà des emplois au Canada et s’appuie sur la chaîne d’approvisionnement canadienne. Cette décision resserre encore davantage les liens entre nos deux nations », a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristerson dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Saab est également en lice pour vendre au Canada certains de ses chasseurs Gripen. Le Canada a conclu un accord pour l'achat de 88 avions F-35 auprès de Lockheed-Martin, mais l'année dernière, après que les États-Unis ont imposé des droits de douane sur des importations canadiennes clés, M. Carney a demandé à l'armée d'étudier la possibilité de réduire la commande et d'acheter certains avions auprès d'un autre constructeur.

M. Carney a ensuite déclaré aux journalistes qu’Ottawa prendrait une décision concernant la flotte de chasseurs en temps voulu et a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé si l’armée allait exploiter deux types d’avions. La semaine dernière, un responsable du Pentagone, s'exprimant après que Washington eut suspendu les pourparlers semestriels prévus avec le Canada sur la défense, a déclaré que le retard pris dans la prise de décision concernant les F-35 montrait à quel point Ottawa privilégiait la politique au détriment des questions de défense.

Pourtant, M. Lagasse, de l’université Carleton, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le Canada décide finalement de s’en tenir à une flotte d’avions F-35 plutôt que de diviser la flotte en achetant des Saab Gripen.

« Si le gouvernement était déterminé à acheter des Gripen, je m’attendrais à ce qu’il fasse cette annonce en même temps que celle concernant le GlobalEye », a-t-il déclaré.