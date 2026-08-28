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Le Canada va accorder un prêt de 140 millions de dollars à la start-up quantique Xanadu pour la construction d'une usine de production
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Le gouvernement canadien va prêter 195 millions de dollars canadiens (140,78 millions de dollars) à Xanadu Quantum XNDU.TO pour la mise en place d’une usine destinée à la fabrication de composants photoniques pour les ordinateurs quantiques. Il s’agit du plus important soutien jamais accordé par le pays à cette technologie.

Cette initiative, dévoilée vendredi, souligne l’intérêt croissant que suscitent les ordinateurs quantiques à l’échelle mondiale et intervient quelques mois après que l’administration Trump a décidé de prendre une participation de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l’informatique quantique afin d’assurer le leadership américain dans ce domaine.

Les experts vantent depuis longtemps le potentiel des ordinateurs quantiques pour résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre et pour accélérer les découvertes scientifiques, mais cette technologie reste sujette aux erreurs en raison de son extrême sensibilité à toute perturbation, y compris le bruit.

Le prêt accordé vendredi couvre la part fédérale d’un financement public potentiel pouvant atteindre 390 millions de dollars canadiens, annoncé par Xanadu en mars. L’entreprise a indiqué qu’elle comptait annoncer « dans un avenir proche » un accord portant sur le montant restant, pouvant aller jusqu’à 195 millions de dollars canadiens, provenant du gouvernement provincial de l’Ontario.

Xanadu a indiqué qu’elle utiliserait le prêt fédéral pour contribuer à la construction d’une usine de fabrication dédiée à la photonique à Toronto, sans toutefois en préciser les conditions.

« Essentiellement, les remboursements futurs seront calculés en pourcentage du chiffre d’affaires à venir, et il (le prêt) devrait également permettre de créer jusqu’à 275 emplois », a déclaré à Reutersle directeur général Christian Weedbrook .

Fondée en 2016 par Christian Weedbrook, Xanadu développe un ordinateur quantique utilisant la photonique, cette technologie basée sur la lumière qui est à l’origine des câbles à fibres optiques d’Internet.

Son système, qui n’est pas encore disponible dans le commerce, est conçu pour fonctionner à température ambiante, contrairement aux autres ordinateurs quantiques qui nécessitent un froid extrême pour réduire les erreurs potentielles.

Xanadu, qui compte parmi ses clients AMD AMD.O et Tower Semiconductor TSEM.TA , a été cotée au Nasdaq en mars à la suite d’une fusion avec une société à chèque en blanc .

« De manière générale, nous travaillons avec des fonderies aux États-Unis, en Asie, en Europe… Nous réalisons nous-mêmes toutes nos conceptions de puces au Canada, puis nous les envoyons à ces différentes fonderies », a déclaré Christian Weedbrook.

(1 dollar américain = 1,3851 dollar canadien)

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