Le Canada riposte aux Etats-Unis avec des droits de douane sur 20 milliards de dollars

Le Canada va imposer de nouvelles taxes sur plus de 700 produits américains à compter du 8 septembre, en réponse aux droits de douane de 50% instaurés par Washington. Cette riposte intervient après l'échec des négociations commerciales entre les deux pays et marque une nouvelle escalade des tensions.

Le Canada a annoncé des droits de douane sur des produits américains représentant environ 20 milliards de dollars d'importations, soit un montant équivalent à celui visé par les dernières mesures américaines. Les taxes, comprises entre 15% et 50%, concerneront notamment l'acier, l'aluminium, les produits laitiers, les produits de la mer, l'électroménager, le bois, le papier et les vêtements. Ottawa entend ainsi répondre "dollar pour dollar" aux nouvelles barrières commerciales américaines.

Cette riposte intervient après la suspension des négociations par le Canada, qui jugeait excessives les concessions réclamées par Washington. L'administration Trump accuse de son côté Ottawa d'avoir formulé des demandes déraisonnables à la dernière minute. Le gouvernement canadien a parallèlement annoncé un programme de 7,5 milliards de dollars pour soutenir les entreprises et les travailleurs affectés par les droits de douane américains.

Donald Trump a accentué la pression en menaçant notamment de réduire les échanges avec l'Ontario et en dénonçant le déficit commercial américain avec le Canada, principalement lié aux importations de pétrole brut canadien. Malgré cette escalade, le ministre canadien du Commerce, Dominic LeBlanc, assure qu'Ottawa reste disposé à reprendre les discussions et estime qu'un accord bénéficiant aux deux pays demeure possible.