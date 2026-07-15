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Le CAC proche de l'équilibre, le luxe en soutien
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 10:33

L'indice parisien recule de 0,1%, autour des 8 360 points et devance le Footstie (-0,3%) et le DAX (-0,77%).

Ce matin, la publication de Richemont, qui a dévoilé une hausse de 20% de son CA, à 6,33 MdsEUR, a entraîné tout le secteur du luxe parisien dans son sillage, à l'instar de Kering ( 3,4%), LVMH ( 2,7%) ou encore Hermès ( 2,6%).

Cela ne suffit néanmoins pas à sortir l'indice parisien de la zone rouge : il reste plombé par Carrefour (-1,9%), Air Liquide (-1,2%) ou encore Orange (-1%).

Les investisseurs n'oublient pas pour autant la géopolitique. Hier, Donald Trump avait annoncé la mise en place "immédiate" d'un péage dans le détroit d'Ormuz au profit des Etats-Unis... avant d'y renoncer quelques heures plus tard en annonçant qu'en échange, les pays du Golfe réaliseraient de mirifiques investissements outre-Atlantique.

"Nous verrons des usines, des sites industriels et des équipements affluer vers les États-Unis à un rythme historique, ce qui permettra de créer plusieurs millions d'emplois américains bien rémunérés", a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.

Bonne surprise sur l'inflation US

Au-delà des grandes déclarations, les marchés s'inquiètent toujours de l'absence d'avancées au Moyen-Orient. Les prix du pétrole poursuivent ainsi leur ascension, avec un Brent à 86 USD le baril ( 0,8%) et un WTI à 80,4 USD ( 0,8%).

Malgré la hausse de l'or noir de ces derniers jours, les investisseurs ont pris connaissance avec surprise d'une inflation moins importante que prévu aux USA : l'inflation annuelle sous-jacente a ralenti à 2,6% en juin, après avoir atteint 2,9% en mai, des chiffres qui écartent l'hypothèse d'une hausse des taux de la Fed à la fin du mois.

"Si nous menons correctement notre politique, et nous le ferons, la poussée inflationniste des cinq dernières années appartiendra au passé", a même commenté Kevin Warsh, président de la Fed.

Dans ce contexte, le rendement du Treasury à dix ans a ainsi reculé de 3,4 points de base, à 4,59%.

Richemont et ASML en vedettes

Du côté des marchés, Richemont s'adjuge 6,2% après ses résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, portés par l'essor des ventes de bijoux.

ASML s'adjuge 3,7% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre et relevé ses perspectives annuelles, offrant un signal encourageant pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.

En revanche, Antofagasta cède 2% après la publication de ses statistiques semestrielles, qui font état d'un recul de la production de cuivre et de molybdène au premier semestre 2026.

Enfin, Axfood (-11,4%), distributeur alimentaire suédois, pâtit de la publication de ses résultats du deuxième trimestre et des gains de parts de marché d'ICA.

Les catalyseurs à surveiller

Les marchés prendront connaissance des résultats de J&J, de Morgan Stanley ou encore de BlackRock plus tard dans la journée.

Sur le front des statistiques, les marchés surveilleront les prix à la production aux États-Unis, l'indice Empire State ou encore les stocks de pétrole aux États-Unis.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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