Le CAC 40 vise une 9e hausse d'affilée

Hormis Amsterdam ( 0,11%), les marchés actions européens se replient ce mardi, plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, en l'absence de catalyseurs majeurs. L'attention des investisseurs reste focalisée sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Bloqués sur leurs positions, les Etats-Unis et l'Iran n'arrivent toujours pas à s'entendre pour sceller un accord de paix et sécuriser la réouverture du détroit d'Ormuz. Vers 10h30, le CAC 40 recule de 0,26% à 8 703,15 points. Toutefois, l'indice phare parisien pourrait clôturer dans le vert, enregistrant alors une neuvième séance consécutive. Londres et Francfort perdent respectivement 0,34% et 0,19%.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré hier sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis allaient demander des "compensations" pour des actions menées par l'Iran ces dernières années contre ses adversaires à l'étranger ou contre des manifestants sur son sol. Le président américain a assuré que cette requête serait portée "fermement" dans toute négociation, en réponse à la condition posée par les autorités iraniennes, qui qui exige le versement de réparations financières américaines pour accepter toute réouverture du détroit d'Ormuz.

L'Iran "exige des compensations pour les dommages subis pendant les cinq mois de conflit militaire" a écrit le président américain, précisant que cette demande n'a jamais été évoqué dans aucune des négociations ou réunions". Il considère cette initiative "d'idée intéressante" ajoutant "de la même manière, je demande moi aussi des compensations à l'Iran, pour tous les gens qu'ils ont tués et blessés " lors d'attaques et conflits ménés par Téhéran. Trump fait notamment référence aux " familles des victimes tués sur l'USS Cole", ce navire de guerre américain frappé par un attentat meurtrier en 2000 au Yémen.

POTUS a ajouté que "des indemnités devraient être versées pour les familles des centaines de milliers de manifestants innocents que le régime iranien a tué ces dernières cinquante années, sans même parler des 52 000 personnes décédées sur les cinq derniers mois"

Face à cet enlisement et à la forte incertitude quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole poursuivent leur dynamique haussière. Le Brent gagne 2,3% à 89,90 dollars. Le WTI avance de 2,50% à 84,35 USD.

Alcon grimpe au SMI

Dans l'actualité des sociétés, RBC Capital Markets a commencé mardi le suivi de l'action Thales avec une recommandation "surperformance" et un objectif de cours de 330 EUR. La banque d'investissement canadienne considère la division défense de Thales, qui représente 55% du chiffre d'affaires du groupe, comme l'un des meilleurs actifs européens du secteur. Pour ce segment, ils tablent sur un taux de croissance annuel moyen organique du chiffre d'affaires de 15% sur la période 2025-2030, contre une moyenne de 10% pour ses pairs, hors Rheinmetall. Cette activité du Français sera soutenue par sa répartition géographique et son mix produits. Hors défense, RBC Capital Markets relève que le portefeuille de Thales affiche une croissance plus lente, mais les analystes y voient une trajectoire d'expansion des marges attractive, en particulier dans l'Aéronautique.

Ailleurs, en Europe, la journée est marquée par quelques publications de résultats.

Dominant l'indice SMI, Alcon gagne près de 4%, soutenu par ses bons du 2e trimestre et le relèvement de ses objectifs de profits pour l'exercice 2026. Le groupe de santé suisse anticipe désormais, hors effets de change, une hausse de son BPA core de 12 à 15%, et non plus de 10 à 13%, ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle core de 90 à 190 points de base, et non plus de 70 à 170 points de base. Sur ce trimestre 2026, il a engrangé un BPA core de 0,84 USD, en croissance de 9%, avec une marge opérationnelle core de 20,6%, en augmentation de 1,6 point, pour un chiffre d'affaires de 2 782 MUSD, en hausse de 7%, toujours hors effets de change.

En Allemagne, malgré la révision à la hausse de ces prévisions et des performances encourageantes au 1er semestre 2026 qui dépassant les attentes, le titre Salzgitter (-2,52%) recule en Bourse. A 459 MEUR, l'EBITDA VX a été nettement supérieur sur un an (116,8 MEUR au 1er semestre 2025), tout comme l'EBT VX (257,6 MEUR contre -83,8 MEUR au 1er semestre 2025). Le résultat après impôts s'est établi à 43,5 MEUR (contre une perte de 88,9 MEUR au 1er semestre 2025), ce qui porte le bénéfice de base par action à 0,74 EUR (contre une perte de 1,68 EUR).

InterContinental Hotels recule de près de 2% à Londres après une performance mitigée au 1er semestre. Bien que la chaîne hôtelière a vu son BPA ajusté croître de 13% à 274,7 cents, battant de 4% le consensus, son profit opérationnel n'a augmenté que de 10% à 665 MUSD, un niveau inférieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires est en hausse de 7% à 1 255 MUSD, en ligne avec les attentes. En outre, la croissance du revenu par chambre d'InterContinental Hotels Group (IHG) a ralenti notamment au 2e trimestre : 3,5% contre 4,4% du trimestre précédent.

Sur le marché des devises, l'euro perd 0,08% à 1,1535 USD.