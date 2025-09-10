Le CAC 40 surperforme en Europe, la défense se distingue

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, Paris se distinguant favorablement. En Bourse, la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre est un non-évènement. Les investisseurs ont été rassurés par des prix à la production américains plus faibles que prévu à une semaine de la décision de la Fed. L'inflation américaine en août sera connue demain. Le secteur de la défense a été soutenu après la violation de l'espace aérien polonais par plusieurs drones russes. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 7761,32 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,21% à 5357,59 points.

En Europe , Novo Nordisk (+ 3,38 %, à 351,15 couronnes danoises) a annoncé un vaste plan de rationalisation de ses activités et de réinvestissement pour la croissance. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire pharmaceutique danois compte supprimer 9 000 postes sur un total de 78 400, dont environ 5 000 au Danemark. Ces suppressions d'emplois ont pour objectif de générer 8 milliards de couronnes danoises d'économies d'ici à la fin 2026, soit environ 1,071 milliard d'euros.

A Paris, Alstom a confirmé sa bonne dynamique commerciale et vu son titre progressé de 6,80%, à 21,06 euros, pour prendre la deuxième place de l'indice SBF 120. Le spécialiste du transport ferroviaire a remporté un contrat d'un milliard d'euros aux États-Unis, qui sera enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. La " visibilité est solide sur le carnet de commandes du deuxième trimestre, portée par une bonne dynamique en Amérique du Nord ", avait déclaré le directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, lors de la publication fin juillet des résultats du premier trimestre, clos fin juin.

TFF Group (- 6,92 %, à 16,15 euros) a été victime de lourds dégagements après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en forte baisse et de perspectives décevantes. Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, le numéro un mondial des métiers du bois pour l'élevage des vins et alcools a généré des revenus de 89,4 millions d'euros, en baisse de 24,3 % à données constantes et de 26,5 % en données publiées. La société explique qu'elle évolue depuis plusieurs mois sur des marchés marqués par des ralentissements et un fort attentisme.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Outre-Atlantique, l'indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d'août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5 %.

Aux États-Unis, au mois de juillet, les stocks des grossistes ont progressé de 0,1 %, là où les analystes visaient une hausse de 0,2 % après une augmentation de 0,1 % en juin. Parallèlement, les ventes des grossistes se sont appréciées de 1,4 % sur la même période, contre +0,7 % en juin.

A la clôture, l'euro grappille 0,07% à 1,1719 dollar.