SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 surperforme en Europe, la défense se distingue
information fournie par AOF 10/09/2025 à 18:13

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, Paris se distinguant favorablement. En Bourse, la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre est un non-évènement. Les investisseurs ont été rassurés par des prix à la production américains plus faibles que prévu à une semaine de la décision de la Fed. L'inflation américaine en août sera connue demain. Le secteur de la défense a été soutenu après la violation de l'espace aérien polonais par plusieurs drones russes. Le CAC 40 a gagné 0,15% à 7761,32 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,21% à 5357,59 points.

En Europe , Novo Nordisk (+ 3,38 %, à 351,15 couronnes danoises) a annoncé un vaste plan de rationalisation de ses activités et de réinvestissement pour la croissance. Dans le cadre de ce projet, le laboratoire pharmaceutique danois compte supprimer 9 000 postes sur un total de 78 400, dont environ 5 000 au Danemark. Ces suppressions d'emplois ont pour objectif de générer 8 milliards de couronnes danoises d'économies d'ici à la fin 2026, soit environ 1,071 milliard d'euros.

A Paris, Alstom a confirmé sa bonne dynamique commerciale et vu son titre progressé de 6,80%, à 21,06 euros, pour prendre la deuxième place de l'indice SBF 120. Le spécialiste du transport ferroviaire a remporté un contrat d'un milliard d'euros aux États-Unis, qui sera enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. La " visibilité est solide sur le carnet de commandes du deuxième trimestre, portée par une bonne dynamique en Amérique du Nord ", avait déclaré le directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, lors de la publication fin juillet des résultats du premier trimestre, clos fin juin.

TFF Group (- 6,92 %, à 16,15 euros) a été victime de lourds dégagements après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en forte baisse et de perspectives décevantes. Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, le numéro un mondial des métiers du bois pour l'élevage des vins et alcools a généré des revenus de 89,4 millions d'euros, en baisse de 24,3 % à données constantes et de 26,5 % en données publiées. La société explique qu'elle évolue depuis plusieurs mois sur des marchés marqués par des ralentissements et un fort attentisme.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Outre-Atlantique, l'indice des prix à la production a diminué de 0,1 % au mois d'août, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % au mois de juillet (un chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, la hausse a atteint 2,6 %, loin des prévisions de +3,3 %.

En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l'indice des prix à la production a également reculé de 0,1 % en août, contre une estimation de +0,3 % et un précédent à +0,7 % (chiffre révisé de +0,9 %). En rythme annuel, il a augmenté de 2,8 %, alors qu'il était attendu à +3,5 %.

Aux États-Unis, au mois de juillet, les stocks des grossistes ont progressé de 0,1 %, là où les analystes visaient une hausse de 0,2 % après une augmentation de 0,1 % en juin. Parallèlement, les ventes des grossistes se sont appréciées de 1,4 % sur la même période, contre +0,7 % en juin.

A la clôture, l'euro grappille 0,07% à 1,1719 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

