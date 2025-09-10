Macron s'est entretenu avec Trump de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient

Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump du conflit en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient, a dit mercredi le chef de l'Etat.

"Nous avons échangé sur les développements préoccupants de la guerre d'agression russe en Ukraine, en particulier suite aux incursions de drones russes en Pologne", a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Le président a ajouté que Donald Trump et lui avaient partagé leurs "inquiétudes sur la situation au Moyen-Orient, suite aux frappes israéliennes au Qatar".

"La coopération des Européens et des Américains est cruciale sur chacun de ces fronts", a déclaré Emmanuel Macron, estimant que les pays étaient "en mesure d'apporter une contribution décisive à la paix et à la sécurité".

(Rédigé par Camille Raynaud)