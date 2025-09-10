 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron s'est entretenu avec Trump de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:53

Macron s'est entretenu avec Trump de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient

Macron s'est entretenu avec Trump de la guerre en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient

Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump du conflit en Ukraine et de la situation au Moyen-Orient, a dit mercredi le chef de l'Etat.

"Nous avons échangé sur les développements préoccupants de la guerre d'agression russe en Ukraine, en particulier suite aux incursions de drones russes en Pologne", a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Le président a ajouté que Donald Trump et lui avaient partagé leurs "inquiétudes sur la situation au Moyen-Orient, suite aux frappes israéliennes au Qatar".

"La coopération des Européens et des Américains est cruciale sur chacun de ces fronts", a déclaré Emmanuel Macron, estimant que les pays étaient "en mesure d'apporter une contribution décisive à la paix et à la sécurité".

(Rédigé par Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 23:21

    Il veut l'avoir sa guerre mondiale le Manu.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank