Le CAC 40 stoppe son recul, l'Europe clôture sur une note positive

Les marchés actions européens ont clôturé la séance de ce jeudi autour de l'équilibre, dans un contexte de tensions géopolitiques toujours aussi vives au Moyen-Orient. Le CAC 40 a fini quasiment stable ( 0,07%) à 8 286,40 points après trois séances consécutives de baisse. Francfort et Amsterdam grappillent respectivement 0,14% et 0,09%. Londres s'est détaché en gagnant 0,70%.

A Wall Street, les indices évoluent en zone positive, le Dow Jones s'adjugeant notamment 1,20%, après 17h50.

Les Bourses européennes continuent de surveiller la dégradation de la situation au Moyen-Orient. L'armée iranienne a déclaré ce jeudi avoir ciblé des bases américaines au Koweït et aux Emirats arabes unis, en réponse aux frappes des Etats-Unis sur son territoire. "Ce matin, l'armée a frappé au moyen de missiles et de drones les systèmes de communication par satellite, les dépôts d'équipement et les hangars d'avions de combat de l'armée terroriste américaine dans la base aérienne Ahmad al-Jaber au Koweït", précise un communiqué militaire relayé par la télévision d'Etat.

Hier, après une nouvelle nuit de bombardements américains suivie d'une riposte iranienne, le président américain Donald Trump a averti que les Etats-Unis restaient prêts à frapper l'Iran "à tout moment".

Suite à cette escalade militaire, les cours du pétrole poursuivent leur hausse. Après 17h50, le baril de Brent progresse de 0,77% à 96,05 dollars. Le WTI avance de 0,80% à 91,65 USD.

Soitec bondit, Voltalia plonge

Dans l'actualité des sociétés cotées, à Paris, Soitec ( 10,27%) a fini à la première place du SBF 120 après avoir relevé hier soir pour la deuxième fois en six semaines sa prévision de croissance du chiffre d'affaires au titre du 2e trimestre de son exercice 2026/2027, à la faveur de la forte demande qui se manifeste pour ses substrats photoniques. Le fabricant de matériaux de semi-conducteurs anticipe désormais une croissance de ses ventes d'environ 50% sur un an, à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il visait jusqu'ici une croissance de plus de 30% de son activité.

Publicis ( 4,40%) a été bien orienté, affichant l'une des plus fortes progressions du CAC 40, après avoir remporté le budget publicitaire mondial de PepsiCo. Le géant américain de l'agroalimentaire et des boissons a officialisé mercredi soir l'attribution de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, rapportent Les Echos. Cet accord étend à l'échelle mondiale le partenariat noué en 2022 entre les deux groupes.

En revanche, Voltalia a enregistré la plus forte baisse du marché SRD, dévissant de 17,08% à 5,39 euros. L'action du producteur d'électricité renouvelable a chuté lourdement après l'annonce, ce matin, d'une perte nette désormais attendue sur l'exercice 2026 en cours et au 2e semestre alors que le groupe visait jusqu'alors un résultat net positif. Le groupe a aussi dévoilé des résultats mitigés au 1er semestre. Son chiffre d'affaires s'établit à 331,3 millions d'euros, en progression de 30% à taux de change constants sur un an. Par contre, il a enregistré une perte nette de 43,3 MEUR contre une perte nette de 39,7 MEUR il y a un an à la même période.

En Europe, le titre Givaudan ( 2,4%) a rebondi pour signer l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI à la Bourse de Zurich après une note favorable de Deutsche Bank. Les analystes de la banque allemande mettent en évidence la solide dynamique dont bénéficie le groupe suisse dans les parfums et la beauté, mais aussi l'amélioration de ses perspectives dans le goût et le bien-être.

Hier, Shell plc a annoncé avoir finalisé l'accord d'acquisition de la société énergétique canadienne ARC Resources Ltd., implantée en Colombie-Britannique et en Alberta. Le montant de la transaction s'élève à 16,5 milliards de dollars. Sur le plan financier, l'opération s'annonce particulièrement rentable. Elle devrait générer des rendements à deux chiffres, renforcer les flux de trésorerie à long terme de Shell et être relutive sur le flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027.

Zone euro : la croissance se poursuit dans les services

Au chapitre macroéconomique, les résultats définitifs de la dernière enquête PMI de S&P Global publiés ce jeudi montrent une certaine résilience de la zone euro. La croissance de l'activité dans le secteur des services y a conservé en août une dynamique quasi identique à celle du mois de juillet. L'indice PMI des directeurs d'achat est ressorti à 51,6 le mois dernier, quasiment inchangé après s'être établi à 51,7 un mois plus tôt. L'indice reste ainsi supérieur au seuil des 50 points, qui délimite croissance et contraction de l'activité.

En France, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité signale une nouvelle baisse modérée de l'activité du secteur privé. Il s'est replié à 48,5 en août contre 49,4 en juillet. Ce repli est principalement tiré par le secteur des services, dont l'indice s'est affaissé de 49,6 en juillet à 48,0 en août.

En juillet 2026, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE, selon Eurostat. En juin 2026, ils avaient diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE. Ce vif rebond dans la zone euro s'explique par la flambée des prix de l'énergie de 5,6%, une catégorie sans laquelle les prix à la production sont restés quasi stables : 0,3% pour les biens d'équipement, -0,1% pour les biens de consommation non durables.