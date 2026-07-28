Le CAC 40 reste au-dessus des 8 400 points après une avalanche de résultats

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert, à l'issue d'une séance rythmée par une pluie de publications trimestrielles. Le CAC 40 a enregistré une troisième séance consécutive de hausse grâce à un gain de 0,63% à 8 458,78 points. Le vert prédomine sur les autres places du Vieux Continent. Londres, Francfort et Amsterdam ayant progressé respectivement de 0,90%, 0,52% et 1,24%.

Au chapitre géopolitique, l'heure est pour l'instant à l'accalmie. Donald Trump a fait part aujourd'hui de bonnes discussions avec l'Iran pour résoudre le conflit. Néanmoins, le président américain n'écarte pas une nouvelle reprise des combats en cas de désaccord avec Téhéran. Il a réitéré ses menaces de frapper le site iranien de "Pickaxe Mountain" et les infrastructures du pays.

En parallèle, la télévision d'Etat iranienne a rapporté aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est entretenu par téléphone avec ses homologues omanais Badr al-Busaidi et saoudien Fayçal ben Farhane au sujet du détroit d'Ormuz, au coeur du conflit avec les Etats-Unis.

Suite aux signaux de désescalade dans le conflit, les cours du pétrole continuer de se replier mais à un degré plus modéré, après le fort décrochage la veille. Vers 17h45, le Brent cède 4,05% à 25dollars la baril. Le WTI perd 3,1% à 79,34 USD.

Les résultats d'entreprises rythment les marchés

Dans l'actualité des sociétés, une pluie de résultats est tombée ce matin. Certains poids lourds de la cote parisienne n'ont pas donné le sourire aux investisseurs.

LVMH ( 0,75%) a terminé en hausse après avoir accusé l'une des plus fortes baisses du CAC 40 une bonne partie de la séance, au lendemain de résultats jugés sans surprise. Le géant du luxe a fait état hier soir de ventes de 38,6 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 3% d'une année sur l'autre. Le résultat opérationnel courant s'est replié de 4% à 8,7 MdsEUR faisant ressortir une marge opérationnelle inchangée de 22,5%.

Air Liquide (-2,05%) a aussi reculé en dépit de chiffres clés solides sur le plan opérationnel au 1er semestre. Le résultat opérationnel courant a progressé de 5,7% à 2,893 MdsEUR ( 10,2% hors effet de change). La marge opérationnelle a atteint 20,9%, marquant une hausse sensible de 110 points de base (hors effet énergie et PPA). Le spécialiste de la production de gaz industriels et médicaux anticipe au 2e semestre une croissance équivalente, voire légèrement supérieure de son activité à celle du 1er semestre. Sur ces six mois, le chiffre d'affaires s'est accru de 4,3% hors effets de change et d'énergie.

Michelin a perdu 1,29%. Le titre a été pénalisé par des résultats mitigés au 1er semestre. Le bénéfice net a reculé de 8,8% à 766 MEUR et les ventes se sont repliées de 2,6% en publiées à 12,7 MdsEUR. Par contre, le résultat opérationnel des secteurs à périmètre et taux de change constants a progressé de 7% à 1,45 MdEUR. Le cash-flow libre avant acquisitions est ressorti à 282 MEUR alors qu'il était négatif à hauteur de 102 millions d'euros, un an plus tôt à la même époque. Ses objectifs annuels ont été confirmés : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2025 à taux de change et périmètre constants, et un cash-flow libre avant fusions et acquisitions supérieur à 1,6 MdEUR.

En revanche, Orange ( 4,63%) a affiché l'une des plus fortes progressions de l'indice phare parisien, porté par sa solide performance au 1er semestre. L'opérateur télécoms a enregistré un chiffre d'affaires de 20,95 MdsEUR, en hausse de 3,5% à données comparables. L'EBITDAaL a progressé de 5% à base comparable, à 6,13 MdsEUR. Le résultat net ajusté a, pour sa part, atteint plus de 1,35 MdEUR, en progression de 11,8%. Fort de ces résultats, Orange relève ses ambitions pour l'année. Le groupe vise désormais une croissance de l'EBITDAaL supérieure à 4%, contre plus de 3% auparavant, et un flux de trésorerie organique d'environ 4,3 MdsEUR contre 4 Mds précédemment.

De plus, Safran ( 2,94%) est l'autre valeur parisienne à avoir vu son titre progresser. L'équipementier aéronautique a été galvanisé aussi par ses bons résultats au 1er semestre supérieurs à ses attentes. Porté par une forte demande dans les activités d'après-vente des moteurs civils, Safran a généré un résultat net part du groupe de 1,92 MdEUR, en hausse de 21% sur un an. Le bénéfice net par action s'établit à 4,63 EUR, contre 3,80 EUR un an plus tôt, soit une progression de 22%. Le chiffre d'affaires ajusté ressort à 17,57 MdsEUR, en hausse de 19% en rythme annuel. Le groupe a relevé ses objectifs pour l'exercice 2026. Il vise désormais une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% (contre 12 à 15% auparavant), un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 MdsEUR (contre 6,1 à 6,2 MdsEUR) et un cash-flow libre de 4,7 à 4,9 MdsEUR (contre 4,4 à 4,6 MdsEUR précédemment).

AEX : Unilever s'envole au contraire de Philips

En Europe, Unilever a grimpé de près de 9%, signant de loin la plus forte progression de l'indice AEX. L'action a été soutenue par le relèvement ce mardi de sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2026. Une décision prise après une performance au 1er semestre dépassant ses attentes grâce à la forte augmentation de ses volumes de ventes, notamment dans la beauté et l'entretien de la maison. Alors que la société prévoyait jusqu'ici une croissance des ventes sous-jacentes pour l'ensemble de l'année dans le bas d'une fourchette allant de 4 à 6%, c'est désormais l'ensemble de cet intervalle qui est visé.

A l'inverse, au sein de cet indice néerlandais, Philips (-5,78%) a chuté. Le spécialiste néerlandais des technologies de la santé a généré au 2e trimestre un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 4% en données comparables. Il a confirmé ses prévisions annuelles d'une croissance de 3 à 4,5% de ses ventes à données comparables, mais revu à la hausse son objectif de marge à 13,5/14% contre 12,5/13,5% précédemment. Mais les analystes soulignent que cette révision n'est pas basée sur une amélioration des perspectives opérationnelles. La déception vient des prises de commandes qui ont baissé de 1% sur un an au 2e trimestre.

Après clôture, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'EssilorLuxottica et de Kering. Un nouveau déluge de résultats tombera encore demain matin et ne manquera pas de faire réagir les marchés : Airbus, Danone, Eramet, Hermès, Nexans.

Au chapitre des statistiques, la confiance des ménages français poursuit son redressement en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE. Il augmente de deux points à 86, mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

Les opérateurs scruteront demain soir le verdict de la Fed, l'institution devant maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75 %.