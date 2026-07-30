Le CAC 40 repart de l'avant, Schneider et Bouygues donnent le tempo

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert ce jeudi, à l'exception de Francfort (-0,02%), au cours d'une séance copieusement garnie en publications d'entreprises. Après avoir marqué un coup d'arrêt hier, le CAC 40 retrouve de belles couleurs, progressant de 0,84% à 8 479 points. L'Euro Stoxx 50 avance de son côté de 0,58%.

Les investisseurs ont pris connaissance hier soir de la décision de la Fed, qui a sans surprise laissé ses taux directeurs inchangés pour la cinquième réunion consécutive, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%.

L'attention se porte désormais sur les prochains indicateurs macroéconomiques, notamment les premières estimations de la croissance en zone euro ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir achevé une "lourde série" de bombardements sur l'Iran en représailles à des attaques contre leurs forces au Moyen-Orient, les médias iraniens faisant état de trois morts et d'explosions dans deux provinces du pays. Dans ce contexte de regain de tensions, le Pakistan veut s'efforcer de ramener Washington et Téhéran à la table des négociations.

Le regain de tensions dans le Golfe persique continue par ailleurs d'alimenter la hausse des cours du pétrole, le Brent repassant au-dessus des 90 dollars le baril.

Grosse livraison de résultats

A Paris, Schneider Electric ( 5,28%) signe la deuxième plus forte hausse du CAC 40 ( 6%) après avoir relevé son objectif de croissance de l'Ebita pour 2026. Bouygues ( 6,80%) s'affiche en tête de l'indice, porté par un chiffre d'affaires semestriel supérieur aux attentes, tandis que Société Générale gagne 2,07% après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs qu'escompté, grâce à la bonne résistance de sa banque de détail.

A l'inverse, Renault cède 0,64% malgré une solide progression de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Airbus recule de façon plus prononcée (-2,60%), les investisseurs procédant à des prises de bénéfices en dépit de résultats supérieurs aux attentes.

Stellantis (-4,77%) ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne bien qu'ayant enregistré une hausse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel, soutenue par le redressement de ses activités en Amérique du Nord et une nette amélioration de son free cash-flow industriel.

Air France-KLM (-0,51%) a, de son côté, publié un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes grâce au dynamisme des liaisons long-courriers et premium, tout en abaissant ses perspectives de capacité pour l'ensemble de l'année en raison d'une demande plus modérée.

Ailleurs en Europe, Adidas décroche de 16%, bien que l'équipementier ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice.

De son côté, Shell ( 1,51%) a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, profitant de la hausse des prix de l'énergie et de la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient.

Outre-Atlantique, les résultats de Microsoft ont rassuré les marchés sur la rentabilité de ses investissements dans l'intelligence artificielle, contrairement à Meta Platforms, dont les perspectives ont suscité davantage de réserves.

Sur le plan macroéconomique, les dépenses de consommation des ménages français ont progressé de 0,4% en juin, dépassant les attentes du consensus, tandis qu'en Allemagne, le PIB a crû de 0,2% au deuxième trimestre, légèrement au-dessus des prévisions. Ces statistiques confortent l'idée d'une activité économique qui résiste, malgré un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des politiques monétaires toujours restrictives.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,10% à 1,1455 dollar.