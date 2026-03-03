 Aller au contenu principal
Le CAC 40 recule de plus de 3% sur fond de conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:27

Le CAC 40 .FCHI recule fortement mardi à mi-séance, pénalisé par les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne ravive l'inflation et ne pèse sur la croissance économique.

L'indice vedette de la Bourse de Paris perd 3,21% à 8.125,14 points vers 11h19 GMT.

Les principales Bourses du continent européen souffrent également, avec le Dax .GDAXI de la place de Francfort perdant plus de 4,01% et le FTSE 100 .FTSE reculant de 2,72% à Londres.

Les bombardements sur Téhéran et d'autres grandes villes iraniennes se poursuivent au quatrième jour de l'opération militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui continue de riposter en visant l'Etat hébreu et des bases militaires au Moyen-Orient.

Les investisseurs sont particulièrement préoccupés par la hausse des prix du pétrole résultant de ce conflit et son impact sur les perspectives en matière d'inflation et de croissance.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

CAC 40
8 152,59 Pts Euronext Paris -2,88%
DAX
23 736,39 Pts XETRA -3,66%
FTSE 100
10 494,39 Pts FTSE Indices -2,65%
2 commentaires

  • 13:11

    Tout est possible chez la trompette, hélas, s'il est un être imprévisible et plein de contradiction, c'est bien lui. Le contraire de fiable et constant. Versatile, voilà le personnage Et ne parlons pas de son ego ni de sa brutalité. Il n'en a rien à faire que des personnes meurent à cause de ses initiatives du moment que ces dernières suivent son intérêt personnel;

