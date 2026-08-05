Le CAC 40 inscrit un nouveau record en séance, le DAX 40 également au sommet

Les marchés européens poursuivent leur progression ce mercredi, soutenus par une nouvelle vague de publications d'entreprises et par l'espoir d'une détente des tensions au Moyen-Orient. Après avoir signé mardi un double record historique, à 8 669,69 points en séance et à 8 666,63 points en clôture ( 0,61%), le CAC 40 grappille encore 0,07% à 8 672 points et se dirige vers une cinquième séance consécutive de hausse. L'indice parisien a même inscrit un nouveau sommet historique en séance à 8 693,89 points. Même dynamique à Francfort, où le DAX 40 progresse de 0,10% et atteint lui aussi un plus haut inédit à 26 403,81 points.

Les résultats d'entreprises animent les échanges.

A Paris, l'indice CAC 40 est dominé par Carrefour ( 1,68%) et Veolia ( 1,54%) alors que le secteur du luxe, Hermès (-1,51%) et LVMH (-1,33%), ferme la marche.

À Londres, Glencore s'envole de 3,61% après avoir annoncé une hausse de 86 % de son bénéfice semestriel, tandis que le distributeur Next bondit de 6,63% après avoir relevé, pour la troisième fois depuis le début de l'année, sa prévision de bénéfice annuel.

À Francfort, Siemens Energy avance de 1,17% grâce à des ventes, des marges et un carnet de commandes records au troisième trimestre.

En revanche, Infineon recule de 5,53% après sa publication, tandis que DHL se replie de 3% malgré le renforcement de son programme de rachat d'actions.

À Zurich, Sandoz bondit de 7,31% après une croissance de 9% de ses ventes trimestrielles.

À Amsterdam, Heineken gagne 2,45% à la faveur d'un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes. De son côté, Novo Nordisk abandonne 4,20%, malgré un relèvement de ses objectifs annuels.

Le climat de marché bénéficie également d'un apaisement des craintes géopolitiques. Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir " très bientôt ", tout en avertissant que l'Iran serait " frappé très fort " en cas d'échec des négociations. Selon Axios, un accord provisoire de 60 jours est actuellement discuté entre l'Iran et le sultanat d'Oman afin de sécuriser le trafic maritime et de laisser du temps à des négociations plus larges.

Sur le plan macroéconomique, les enquêtes PMI confirment une amélioration progressive de l'activité en zone euro. En France, le secteur des services reste légèrement en contraction avec un indice révisé à 49,6 en juillet. En Allemagne, le PMI des services ressort à 49,8, tandis que le PMI composite remonte à 51,3. À l'échelle de la zone euro, le PMI composite atteint 52,0, son meilleur niveau depuis huit mois.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les Etats-Unis, où seront publiés dans l'après-midi le rapport ADP sur l'emploi privé et l'indice ISM des services, deux indicateurs susceptibles d'influencer les anticipations de politique monétaire de la Fed.

Sur le marché des changes, l'euro progresse légèrement de 0,09 % face au dollar, à 1,1542 dollar.