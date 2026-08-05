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Six blessés par balles dans une fusillade à Valence
information fournie par AFP 05/08/2026 à 11:46
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Six personnes ont été blessées mardi soir dans une fusillade au fusil d'assaut à Valence ( AFP / Sébastien DUPUY )

Six personnes ont été blessées mardi soir dans une fusillade au fusil d'assaut à Valence ( AFP / Sébastien DUPUY )

Six personnes ont été blessées mardi soir dans une fusillade au fusil d'assaut à Valence, a appris mercredi l'AFP de sources concordantes.

Selon une source policière, le pronostic vital de l'une des victimes est engagé.

Les faits sont survenus vers 22H30 dans le quartier du Polygone. Une voiture s'est arrêtée au niveau du groupe, a fait feu et est repartie, indique cette même source, qui précise qu'un véhicule incendié, pouvant correspondre à celui impliqué, a été retrouvé à quelques kilomètres du lieu de la fusillade.

Une autre source proche des secours indique que les victimes, cinq hommes et une femme, seraient âgées de 15 à 22 ans, et fait état de deux d'entre elles plus grièvement blessées.

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1 commentaire

  • 12:12

    Encorte des bretons bien entendu.....

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