Le CAC 40 et les marchés européens rebondissent, Kering et le pétrole flambent

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi, réagissant à une nouvelle série de résultats d'entreprises. Kering a fini à la première place du CAC 40 grâce au repli moins important que prévu de ses ventes au troisième trimestre. A l'inverse STMicroelectronics a fini dernier au sein de cet indice en raison d'un objectif trimestriel de ventes décevants. Le CAC 40 a grappillé 0,23% à 8225,78 points et l'EuroStoxx50 a gagné de 0,59% à 5672,38 points. Cette séance de jeudi a été marquée par la flambée des cours du pétrole à la suite des sanctions infligées par les Etats-Unis au secteur pétrolier russe.

En Europe, Roche (-3,10%, à 271,80 francs suisses) a été sanctionné à la Bourse de Zurich après la présentation de ventes un peu décevantes au troisième trimestre et malgré le rehaussement de certains objectifs annuels. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du laboratoire a progressé de 2%, ou de 7% à taux de change constants, à 45,862 milliards de francs suisses, soit 49,598 milliards d'euros. Il s'agit d'une décélération par rapport à la hausse de 4% enregistrée sur le premier semestre à changes courants.

A Paris, le titre STMicroelectronics (-14,12% à 21,89 euros) a été relégué à dernière place de l'indice CAC 40, les investisseurs sanctionnant le résultat opérationnel et l'objectif trimestriel de ventes décevants. Le groupe franco-italien n'est pas le seul dans le secteur des semi-conducteurs à décevoir sur ses perspectives. STMicroelectronics avait déjà été sous pression hier à la suite de la présentation par son concurrent américain, Texas Instruments, d'objectifs inférieurs au consensus. Pour Oddo BHF, la publication de STM reflète la lente reprise soulignée hier par Texas Instruments.

Grimpant de 8,71%, à 344,95 euros, Kering a occupé largement la tête du CAC 40 ce jeudi. Les investisseurs ont été rassurés par le repli, moins important que prévu, du son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025. Le groupe du luxe a généré des revenus de 3,4 milliards d'euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d'un effet de change négatif de 5%). "Le chiffre d'affaires sur ce trimestre ressort 2-3% au-dessus des attentes et montre une amélioration séquentielle du score de croissance de près de 10 points", a commenté Oddo BHF.

Les chiffres macroéconomiques

En France, en octobre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne un point après cinq mois de stabilité. A 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie et le commerce de détail mais s'assombrit dans les services et le bâtiment. En outre, en octobre 2025, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne trois points.

La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 87 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 78 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 80 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 34 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 164 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 644 milliards de pieds cubes. À 3 808 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.

Au mois de septembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 1,5%, à 4,06 millions d'unités, après un repli de 0,2% en août selon les données de la National Association of Realtors.

Vers 17h45, l'euro cède 0,04% à 1,1609 dollar.