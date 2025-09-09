Le CAC 40 dans le vert malgré les incertitudes politiques en France

(AOF) - Les bourses européennes ont été hermétiques à l’annonce, il est vrai sans surprise, de la démission du gouvernement français. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,19 %, à 7 749,39 points, et l’EuroStoxx50 a gagné 0,17 % à 5 372,06 points. À Paris, Interparfums a fini en légère hausse malgré la révision à la baisse de son objectif de revenus. Aux États-Unis la prudence s’impose après une nette révision à la baisse des créations d’emplois entre avril 2024 et mars 2025. Cette dégradation pourrait toutefois encourager la Fed à réduire ses taux directeurs de 50 points de base.

Le groupe minier coté à Londres, Anglo American , a annoncé sa fusion avec le groupe canadien, Teck . L’action du premier gagne 8,74 %, à 2 482,50 pence, et prend la première place de l'indice FTSE100. La capitalisation du nouvel ensemble est supérieure à 53 milliards de dollars et cette transaction est la plus importante opération de fusions & acquisition dans le secteur depuis plus d’une décennie, selon des données de Reuters. Anglo American va proposer 1,3301 action nouvelle contre 1 titre Teck.

À Paris, Interparfums (+0,53 %, à 30,30 euros) ne souffre pas particulièrement du nouvel abaissement de son objectif annuel de chiffre d'affaires annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels. Le groupe vise désormais des revenus annuels " autour de 900 millions d'euros " a déclaré son président-directeur général, Philippe Benacin. Fin juillet, le parfumeur avait déjà révisé à la baisse ce même objectif et il était attendu, toujours selon le PDG, dans " la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ".

Oddo BHF est passé de " Neutre " à " Surperformance " sur Publicis (+2,03 %, à 84,50 euros), avec un objectif de cours remonté de 100 à 110 euros. "Publicis devrait enregistrer une année encore très solide en 2025 mais aussi en 2026, grâce à ses nombreux gains de budgets depuis 12 mois, illustrant la solidité de son modèle face à ses pairs. Cela devrait aussi soutenir la hausse de la marge opérationnelle et de son FCF. Le groupe devrait continuer de privilégier des acquisitions ciblées et éviter toute opération transformante, et indirectement profiter de la fusion Omnicom/Interpublic", précise le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a reculé de 1,1% en France en juillet après une progression de 3,7% en juin, a indiqué l’Insee. Un repli de 1,5% était anticipé par les économistes interrogés par Reuters. La production s’est repliée de 1,7% dans l’industrie manufacturière après une progression de 3,5 % en juin.

Aux États-Unis, le département américain du Travail a publié une révision préliminaire des chiffres de l'emploi entre avril 2024 et mars 2025 : ils ont été révisés à la baisse de 911 000 postes alors qu'un sondage Reuters faisait état de révisions à la baisse de 598 000 emplois.

Sur le marché des devises, l'euro est en repli (-0,30 %) à 1,1732 dollar.