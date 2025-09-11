L'Europe vue dans le vert en attendant la BCE

par Mara Vilcu

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et des données économiques importantes aux Etats-Unis.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,12% pour le CAC 40 parisien, de 0,08% pour le Dax à Francfort, de 0,26% pour le FTSE à Londres et de 0,2% pour le Stoxx 600.

Ce jeudi, la BCE devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, alors que l'inflation est conforme à son objectif, tout en ne fermant pas la porte à un assouplissement monétaire supplémentaire du fait d'incertitudes sur les plans commercial et politique. Les marchés tablent sur environ 60% de chances qu'une mesure soit prise d'ici le début de l'année prochaine.

Reste qu'une baisse de taux supplémentaire ne peut être écartée, dans le contexte de la politique de droits de douane mise en place par le président américain Donald Trump, du relèvement des dépenses publiques décidées par l'Allemagne et des secousses politiques en France, à même de peser sur la croissance et d'alimenter l'inflation.

En ce qui concerne les données économiques, les investisseurs attendent la publication de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Selon un sondage Reuters, le CPI devrait avoir augmenté de 2,9% par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide depuis janvier, tandis que l'indice de base devrait s'être maintenu à 3,1%.

Les chiffres encourageants des prix à la production aux États-Unis ont conduit les marchés à anticiper davantage de chances que la Réserve fédérale américaine (Fed) procède à trois baisses de taux d'intérêt cette année. Les investisseurs ont pleinement intégré une baisse d'un quart de point par la Fed lors de sa réunion de la semaine prochaine, avec 8% de chances d'une baisse de 50 points de base.

"À moins que le CPI ne réserve une surprise à la hausse significative, les investisseurs devraient maintenir leur position", a déclaré Julien Lafargue, stratège en chef des marchés chez Barclays Private Bank.

"Ce changement dans la dynamique de l'inflation pourrait s'avérer déterminant pour la Réserve fédérale américaine, qui est désormais moins contrainte dans la poursuite d'un cycle de baisse des taux plus agressif. L'inflation semblant moins menaçante, la Fed pourrait trouver la marge de manœuvre nécessaire pour stimuler l'économie de manière plus ferme", selon le stratège.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P 500 clôturant à un niveau record pour le deuxième jour de suite porté notamment par la performance d'Oracle.

L'indice Dow Jones a cédé 0,48%, ou 220,42 points, à 45.490,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 19,43 points, soit 0,30% à 6.532,04 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 6,57 points, soit 0,03% à 21.886,06 points.

Aux valeurs, Oracle s'est envolé de 36%, touchant un sommet historique, après avoir dit s'attendre à ce que les commandes dans son activité d'informatique dématérialisée ("cloud") dépassent les 500 milliards de dollars.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,22%, sur un record en clôture, portée par Softbank qui a suivi la hausse de ses homologues américains grâce à l'optimisme suscité par la croissance des activités cloud basées sur l'intelligence artificielle.

Les actions chinoises sont en hausse jeudi, soutenues par les valeurs technologiques, les investisseurs restant optimistes quant aux perspectives de l'intelligence artificielle malgré les inquiétudes liées aux restrictions américaines potentielles sur les médicaments innovants chinois.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,33% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,97%.

La Bourse de Hong Kong abandonne 0,4%.

TAUX

Les rendements obligataires sont en petite hausse avant les annonces de la BCE et les chiffres d'inflation aux Etats-Unis.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,9 points de base à 4,0606%. Le deux ans prend 1,7 point de base à 3,5498%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,1 point de base à 2,6549%. Le deux ans prend 0,6 point de base à 1,9611%.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable alors que les investisseurs attendent les données sur les prix à la consommation aux États-Unis publiées plus tard dans la journée.

Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,01% à 1,1692 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement avec la faiblesse de la demande aux États-Unis et des risques généraux de surproduction, qui ont contrebalancé les inquiétudes liées aux attaques au Moyen-Orient et à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Le Brent abandonne 0,13% à 67,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,16% à 63,57 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation (CPI) août +0,30% +0,20%

- sur un an +2,9% +2,7%

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au sem. au 6 235.000 237.000

chômage septembre

