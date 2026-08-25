Le CAC 40 cède du terrain, la prudence domine avant Nvidia

Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé mardi. Pourtant bien orienté en début de séance, le CAC 40 a finalement enregistré une deuxième baisse consécutive, 0,16% à 8 439 points. Londres et Francfort ont en revanche rebondi, progressant respectivement de 0,29% et 0,68%. L'Euro Stoxx 50 a terminé en hausse de 0,20%.

De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street évoluait dans le vert vers 17h45, avec un Dow Jones en progression de 0,15% et un Nasdaq en hausse de 0,48%.

Le secteur technologique reprenait notamment des couleurs à la veille de la publication des résultats de Nvidia, géant américain des semi-conducteurs devenu une référence incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le rendez-vous est particulièrement attendu après le récent repli des valeurs technologiques et des fabricants de puces.

"Le récent essoufflement du Nasdaq 100 et des semi-conducteurs renforce l'enjeu autour de cette publication, qui devra confirmer que la croissance liée à l'IA reste suffisamment solide pour justifier les niveaux de valorisation actuels. Une simple publication conforme au consensus pourrait ne plus suffire, la réaction du marché dépendant davantage de la capacité du groupe à continuer de surprendre positivement", analyse Louise Girard, analyste de marchés chez XTB France.

Les investisseurs restent d'autant plus prudents que la séance de mercredi sera également marquée par la publication des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis.

L'économie allemande envoie des signaux encourageants

En Europe, les investisseurs ont accueilli favorablement les dernières statistiques allemandes. La croissance de la première économie de la zone euro a été révisée à la hausse au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut a progressé de 0,3% entre avril et juin par rapport aux trois mois précédents, contre une hausse de 0,2% annoncée lors de la première estimation.

Le climat des affaires s'est également amélioré en août. L'indice Ifo est ressorti à 88,8 points, nettement au-dessus des 87,2 points attendus par le consensus et des 86,7 enregistrés le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les indicateurs publiés mardi ont offert un tableau plus mitigé. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est établi à 89,4 en août, contre 90,2 attendu. Le sous-indice mesurant les anticipations a reculé de 5,8 points, à 68,2, tandis que celui évaluant la situation actuelle a progressé de 6,8 points, à 121,2.

Par ailleurs, les cours du pétrole prolongent leur baisse de la veille. Le Brent cède plus de 3% et repasse sous la barre des 90 dollars le baril.

Sur le front géopolitique, le gouvernement américain a réaffirmé sa volonté de "couper toutes les ressources économiques" de Téhéran et a mis en garde les pays qui continueraient à soutenir la République islamique. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a par ailleurs présenté une série de sanctions dites "secondaires" visant les partenaires commerciaux de l'Iran, notamment dans les secteurs de l'or, des technologies, des actifs numériques, de l'aviation et du transport maritime.

Téhéran a qualifié les annonces américaines "d'aveu de défaite". De son côté, Pékin a prévenu qu'il n'entendait pas renoncer à sa coopération avec l'Iran. Celle-ci "s'est toujours inscrite dans le cadre international et ne doit faire l'objet d'aucune ingérence ni d'aucune atteinte", a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine "prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses propres intérêts", a-t-il ajouté.

Sur le front commercial, le Canada a annoncé de nouveaux droits de douane sur des produits américains représentant environ 20 milliards de dollars d'importations, un montant équivalent à celui visé par les dernières mesures prises par Washington. Les surtaxes, comprises entre 15% et 50%, concerneront notamment l'acier, l'aluminium, les produits laitiers et de la mer, ainsi que l'électroménager, le bois, le papier et les vêtements. Ottawa entend ainsi répondre "dollar pour dollar" aux nouvelles barrières commerciales américaines.

Air France-KLM bondit, Gerresheimer décroche

Du côté des valeurs, Exosens a terminé en hausse de 1,50% à Paris après l'annonce d'une première commande portant sur 1 600 systèmes complets de vision nocturne dans le cadre d'un programme de l'armée américaine.

Air France-KLM s'est adjugé 3,78%, soutenu par Kepler Cheuvreux, qui a relevé sa recommandation sur le titre à "conserver", contre " alléger " précédemment.

Ailleurs en Europe, Gerresheimer a chuté de plus de 8%. Le fabricant allemand de matériel médical a annoncé lundi la démission, à sa demande, de son président du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff.

Enfin, sur le marché des changes, l'euro avance légèrement face au billet vert, de 0,04%, à 1,1672 dollar.