DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 à l'assaut des 8100 points, Valneva en vedette
information fournie par AOF 26/11/2025 à 18:07

(AOF) - Les Bourses européennes ont connu une nouvelle séance de hausse, bénéficiant des espoirs d'un retour de la paix en Ukraine. La probabilité de plus en plus forte d'une baisse des taux de la Fed le 10 décembre a également bénéficié aux Bourses mondiales. Ce scénario n'a pas été du tout remis en cause par les statistiques économiques américaines du jour. A Paris, Valneva a bondi grâce des résultats favorables pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme. L'indice CAC 40 a gagné 0,88% à 8096,43 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5648,60 points.

En Europe, le groupe énergétique allemand RWE (+1,41% à 44,11 euros) et Apollo Global Management (société de gestion alternative américaine) ont finalisé leur partenariat signé il y a moins de trois mois. Celui-ci garantit un financement à long terme pour les investissements dans Amprion (l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport d'électricité en Allemagne), destiné à étendre le réseau de transmission d'électricité allemand. Toutes les approbations réglementaires nécessaires à la finalisation de la transaction ont été accordées par les autorités compétentes.

A Paris, Valneva (+7,6%, à 4,076 euros) a signé l'une des meilleures performances du SBF120 après la présentation des résultats finaux (positifs) de l'étude de phase 2 évaluant VLA15, un candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Or celui-ci constitue un élément essentiel dans la valorisation de la société. Les données ont révélé une forte réponse immunitaire anamnestique (mémoire immunitaire) et un profil de sécurité favorable 6 mois après une troisième dose de rappel (au 48ème mois) dans toutes les tranches d'âge, confirmant le bénéfice anticipé d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme.

La Société d'aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes (+7,16% à 21,70 euros), a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l'exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d'une durée de 25 ans, porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de septembre, les commandes de biens durables ont progressé de 0,5% aux Etats-Unis, une hausse conforme aux prévisions des analystes. En août, elles avaient rebondi de 3%. En données core, hors éléments de transport, la hausse est de 0,6%, après une augmentation de 0,5% le mois précédent.

La semaine dernière, les nouvelles demandes d'allocation chômage ont reculé, alors qu'elles étaient attendues en légère hausse. Elles se sont ainsi installées à 216 000 unités, contre des attentes à 226 000 et un précédent à 222 000.

L'indice PMI de Chicago, qui mesure la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, s'est affaissé nettement plus que prévu. En novembre, il est tombé à 36,3 points, contre des attentes à 43,5 et un précédent à 43,8 points. A 36,3 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de mai 2024.

Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine sera publié à 20 heures.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,24% à 1,16 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

