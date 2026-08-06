Le cabinet d'avocats Skadden défend son éthique face aux questions des démocrates concernant l'accord conclu avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Le cabinet d’avocats Skadden Arps a défendu son éthique et a riposté cette semaine à la demande d’un groupe de législateurs démocrates américains qui souhaitaient obtenir des précisions supplémentaires concernant son accord avec le président Donald Trump visant à fournir 100 millions de dollars de services juridiques gratuits. Le mois dernier, trois législateurs démocrates ont demandé davantage d’informations sur le travail de Skadden en tant que conseiller du fabricant de puces Intel INTC.O concernant la cession, l’année dernière, d’une participation de près de 10 % au ministère américain du Commerce, ainsi qu’une explication de la part du cabinet d’avocats sur la manière dont son travail pour Intel "ne constituait pas une violation des règles de déontologie" au regard de son accord avec Trump.

Dans une brève réponse datée du 4 août et consultée par Reuters, Skadden a déclaré ne "pas partager bon nombre des allégations et interprétations contenues dans votre lettre, pas plus que nous ne partageons vos insinuations concernant d’éventuels conflits d’intérêts dans notre pratique".

Il a précisé que les décisions du cabinet concernant les dossiers de ses clients "sont, et continueront d’être, prises dans le respect des normes éthiques les plus strictes du barreau". La lettre était signée par Richard Sauber, du cabinet Herbert Smith Freehills Kramer, qui y était présenté comme l’avocat-conseil de Skadden. M. Sauber avait auparavant représenté le président démocrate Joe Biden dans le cadre d’une enquête sur sa gestion de documents classifiés.

M. Sauber et un porte-parole de Skadden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Skadden faisait partie des neuf grands cabinets d’avocats qui s’étaient engagés à consacrer un total de 940 millions de dollars à des missions pro bono en faveur de causes soutenues par Donald Trump, afin d’éviter une répression de la Maison Blanche à l’encontre des cabinets que le président avait accusés de discrimination raciale et d’agir à l’encontre des intérêts du pays.

Dans leur lettre adressée au cabinet le mois dernier, les sénateurs Richard Blumenthal (du Connecticut) et Adam Schiff (de Californie), ainsi que le député Jamie Raskin (du Maryland), se sont demandé si Skadden avait enfreint les règles de déontologie ainsi que son devoir fiduciaire envers Intel.

Ils ont déclaré que le travail de Skadden consistant à conseiller Intel sur la vente de ses actions au gouvernement américain présentait "une multitude de conflits d’intérêts" compte tenu de son engagement envers Trump, citant un recours en justice en cours intenté par des actionnaires qui contestaient la transaction d’Intel, la qualifiant d’illégale et de contrainte exercée par la Maison Blanche.

Un porte-parole de M. Blumenthal, membre de haut rang de la sous-commission permanente d’enquête du Sénat, a déclaré que Skadden n’avait transmis aucun des documents demandés par les législateurs.

Dans une déclaration commune publiée jeudi, Blumenthal, Schiff et Raskin ont estimé que la réponse du cabinet d’avocats était insuffisante et qu’ils continueraient "à exiger des réponses et à demander des comptes à Skadden ainsi qu’aux autres cabinets d’avocats qui ont renié notre Constitution, l’État de droit et leurs propres clients en choisissant de céder aux pressions illégales exercées par l’administration". Blumenthal, Schiff et Raskin avaient auparavant insisté auprès de Skadden pour obtenir des documents relatifs à toute mission réalisée pour le compte du gouvernement américain, à la suite d’informations selon lesquelles Skadden et d’autres cabinets fournissaient des services juridiques au ministère du Commerce. Dans sa réponse, le cabinet n’a pas précisé s’il avait fourni des prestations gratuites ou rémunérées au gouvernement. Il a indiqué dans une lettre datée du 7 octobre qu’il choisissait ses clients "dans le respect des normes éthiques les plus strictes du barreau".