Le CA trimestriel de Sodexo pénalisé par des effets de changes
Cet effet de changes a plus que contrebalancé une croissance interne de 1,8%, une croissance tirée par les régions Europe ( 2,4%) et "reste du monde" ( 10,2%) qui ont plus que compensé une baisse observée en Amérique du Nord (-1,5%).
Sodexo précise que l'Amérique du Nord a été impactée principalement par des pertes de contrats passées en Education et en Entreprises & Administrations, ainsi que par une base de comparaison élevée pour Sodexo Live!.
Le groupe de restauration collective et de facility management laisse ses perspectives pour l'exercice 2026 inchangées, à savoir une croissance interne du CA entre 1,5% et 2,5%, et une marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de 2025.
"Pour saisir pleinement les opportunités qui s'offrent à nous, nous allons renforcer notre orientation client pour accélérer la croissance, investir dans nos équipes et améliorer notre efficacité opérationnelle", indique son directeur général Thierry Delaporte.
"Je partagerai mes premières analyses sur l'activité lors des résultats semestriels, avant de présenter une évaluation complète et un plan avant la pause estivale. D'ici là, nous restons concentrés sur nos priorités", poursuit le dirigeant.
