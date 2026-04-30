Le CA annuel de Rémy Cointreau plombé par les effets de change
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:04
En organique, la maison de cognac et d'autres spiritueux a vu son CA s'accroître très légèrement de 0,2%, conformément aux objectifs, avec une progression de 7,2% en Amériques qui a compensé des reculs de 4,3% dans la région APAC et de 3,1% dans la région EMEA.
Sur le seul 4e trimestre comptable, la division cognac a enregistré une progression de 15,5% en organique, grâce à une très forte croissance des ventes en APAC soutenue par la Chine, alors qu'une baisse mesurée a été observée aux Etats-Unis.
Toujours en organique, le chiffre d'affaires de la division liqueurs et spiritueux est ressorti quasi stable à -0,1% au 4e trimestre, tandis que les ventes des marques partenaires ont enregistré une baisse de 6,1%.
Compte tenu de ce CA annuel et du maintien d'un niveau d'investissement soutenu en Chine et aux Etats-Unis, Rémy Cointreau confirme son objectif annuel d'un résultat opérationnel courant en baisse organique comprise entre low double-digit et mid-teens .
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