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Le CA annuel de Rémy Cointreau plombé par les effets de change
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:04

Rémy Cointreau annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 935,3 MEUR sur son exercice 2025-2026, en recul de 5% au total en raison d'un effet de change défavorable de -5,2%, principalement lié à l'évolution du dollar et du renminbi.

En organique, la maison de cognac et d'autres spiritueux a vu son CA s'accroître très légèrement de 0,2%, conformément aux objectifs, avec une progression de 7,2% en Amériques qui a compensé des reculs de 4,3% dans la région APAC et de 3,1% dans la région EMEA.

Sur le seul 4e trimestre comptable, la division cognac a enregistré une progression de 15,5% en organique, grâce à une très forte croissance des ventes en APAC soutenue par la Chine, alors qu'une baisse mesurée a été observée aux Etats-Unis.

Toujours en organique, le chiffre d'affaires de la division liqueurs et spiritueux est ressorti quasi stable à -0,1% au 4e trimestre, tandis que les ventes des marques partenaires ont enregistré une baisse de 6,1%.

Compte tenu de ce CA annuel et du maintien d'un niveau d'investissement soutenu en Chine et aux Etats-Unis, Rémy Cointreau confirme son objectif annuel d'un résultat opérationnel courant en baisse organique comprise entre low double-digit et mid-teens .

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REMY COINTREAU
39,980 EUR Euronext Paris +0,76%
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