Le CA à neuf mois de Savencia gonflé par un effet de structure

Le groupe agroalimentaire Savencia affiche un chiffre d'affaires de 5 423 MEUR à fin septembre 2026, soit une progression de 7,8%, marquant une accélération par rapport à fin juin, en lien avec la saisonnalité des activités Chocolat, dont les facturations liées à l'activité de fin d'année débutent au 3e trimestre.

Cette progression du chiffre d'affaires à neuf mois intègre une légère décroissance organique de 1,1%, ainsi qu'un effet négatif de 1,1% lié aux taux de change et à l'application de la norme IAS 29, deux effets plus que compensés par l'effet de structure résultant de l'intégration des activités Chocolat et de Quata ( 10%).

Les Métiers & Zones Historiques enregistrent un chiffre d'affaires de 2 396 MEUR, soit une hausse de 1% en données totales et une décroissance de 3,5% en données comparables, "confirmant les tendances de consommation encore fragiles constatées depuis le début de l'année, ainsi qu'un alignement des prix dans un contexte de baisse du prix du lait".

Les Métiers & Zones de Développement réalisent un chiffre d'affaires de 3 305 MEUR, soit une progression de 12%, hausse principalement portée par un effet de structure positif de 14,2%, en lien avec l'intégration des nouvelles activités Chocolat et Quata. En données comparables, la croissance organique ressort à 0,2%, avec une amélioration au 3e trimestre.