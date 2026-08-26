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Le brut Forties de la mer du Nord se négocie avec une décote
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brut Forties de la mer du Nord s'est négocié avec une décote par rapport au Brent daté dans la fenêtre Platts, tandis que le brut américain WTI Midland a également fait l'objet de transactions.

FENÊTRE PLATTS

Les cotations sont exprimées en franco à bord (FOB), sauf si elles sont indiquées en coût, assurance et fret (CIF) ou livré sur place.

* Deux transactions ont eu lieu mercredi, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Trafigura a acheté à Shell une cargaison à livrer du 11 au 15 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,10 dollar CIF Rotterdam, à bord du navire Eagle Halifax.

* Selon les calculs de Reuters, le niveau de cette transaction correspondait au Brent daté moins 55 cents sur une base FOB.

* Mardi, Chevron a proposé un chargement du 11 au 15 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,10 dollar CIF Rotterdam.

* Forties: Unipec a acheté à ENI un chargement prévu du 15 au 17 septembre au prix du Brent daté moins 5 cents.

* Johan Sverdrup: CNOOC a retiré une offre portant sur une cargaison du 20 au 24 septembre au prix du Brent daté majoré de 2,00 dollars CIF Rotterdam.

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