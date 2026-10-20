Le brut de la mer du Nord (WTI) s'échange à la baisse après un recul des offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les différentiels du brut WTI Midland en Europe ont fortement chuté mardi, amplifiant la baisse observée vendredi lorsque les vendeurs ont revu leurs offres à la baisse.

PLATTS WINDOW

Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont mentionnées comme « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu au lieu de destination » (DAP).

* Deux transactions ont été conclues, selon une source du marché.

* WTI Midland: Trafigura a acheté à BP une cargaison pour livraison du 15 au 19 novembre au prix du Brent daté majoré de 8,90 dollars sur une base CIF Rotterdam, a précisé cette source. Une autre transaction a été conclue au prix du Brent daté majoré de 9,40 dollars.

* Selon les calculs de Reuters, la transaction la moins chère correspondait à environ le Brent daté majoré de 4,50 dollars sur une base FOB.

* Ce niveau est en baisse par rapport au Brent daté majoré de 7,90 dollars vendredi. Aucune transaction ni indication n’a été signalée lundi.