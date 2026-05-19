Le brut de la mer du Nord – WTI Midland s'affaiblit après la vente de trois cargaisons par Glencore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut WTI Midland en mer du Nord se sont affaiblis mardi, Glencore ayant vendu trois cargaisons, tandis que des offres fermes ont soutenu les autres qualités.

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Les indications sont franco à bord (FOB) sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Trois cargaisons ont été négociées, selon une source du marché.

* WTI Midland: Glencore a vendu une cargaison à Vitol pour la période du 3 au 7 juin au prix du Brent daté majoré de 3,70 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Glencore a vendu à Exxon une cargaison pour la période du 31 mai au 4 juin au prix du Brent daté majoré de 3,05 $.

* WTI Midland: Glencore a vendu à Total une cargaison pour la période du 6 au 10 juin au prix du Brent daté majoré de 3,90 $.

* Le prix moyen de la transaction, fixé à un Brent daté majoré de 3,55 $, équivaut à un Brent daté majoré de 1,59 $ sur une base FOB, en baisse par rapport à lundi, selon les calculs de Reuters.

* Forties: Shell a fait une offre pour les 29-31 mai et 6-8 juin à respectivement plus 2,20 $ et plus 2,50 $, tandis qu'Exxon a fait une offre pour les 14-16 juin à plus 2,55 $. Gunvor a proposé une cargaison pour la période du 31 mai au 2 juin à plus 2,00 $, mais s'est ensuite retiré.

* Ekofisk: Exxon a fait une offre pour la période du 16 au 18 juin à plus 4,40 $.