Le brut de la mer du Nord - Le WTI s'échange à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 21 septembre - Les écarts de prix pour le WTI américain de Midland livré en Europe se sont resserrés lundi, alors que deux cargaisons ont été négociées.

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Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf mention contraire (coût, assurance et fret – CIF) ou «livré à destination».

* WTI Midland: Vitol a acheté à Glencore un chargement du 16 au 20 octobre au prix du Brent daté majoré de 17 $ CIF Rotterdam, et TotalEnergies a acheté à Occidental un chargement du 21 au 25 octobre au prix du Brent daté majoré de 17,30 $ CIF Rotterdam.

* Le point médian des transactions de la journée, à un prix égal au Brent daté majoré de 17,15 $ CIF, correspondait à une prime de 14,79 $ par rapport au Brent daté sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* Vendredi, Vitol a acheté des cargaisons de WTI à 17,30 $ et 18,30 $.

* Troll: Trafigura a fait une offre pour un chargement du 14 au 16 octobre au prix du Brent daté majoré de 18,65 $ FOB Mongstad.