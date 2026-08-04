Le britannique Segro accepte le rachat de Prologis pour 19 milliards de dollars sous la pression des investisseurs

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* Cet accord fait suite à la pression exercée par les actionnaires pour que l'entreprise s'engage

* Les conditions prévoient des actions Prologis, une option en numéraire et un dividende potentiel

* Il s'agit de la deuxième plus grande opération au Royaume-Uni cette année, après celle d'Unilever dans le secteur alimentaire – selon les données de LSEG

(Ajout de contexte aux paragraphes 2, 4 et 7; détails sur l'offre au paragraphe 6; actions, graphiques)

Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L a accepté l'offre publique d'achat lancée par son concurrent américain, la société de logistique Prologis PLD.N , dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (19,19 milliards de dollars), ont annoncé mardi les deux sociétés, suite aux pressions exercées par les investisseurs.

Cette opération vient s'ajouter à une année record en matière de fusions-acquisitions au Royaume-Uni, et constitue la deuxième plus importante à ce jour après la fusion des activités alimentaires d'Unilever, d'un montant de 65 milliards de dollars , annoncée en mars.

L'action Segro a progressé d'environ 1% en début de séance, mais restait toutefois inférieure au prix de rachat convenu, pouvant atteindre 10,54 livres sterling par action.

Segro, qui détient environ 10,9 millions de mètres carrés (117 sq. ft) d’espace à travers l’Europe, avait rejeté trois approches précédentes de Prologis, mais avait déclaré le mois dernier qu’elle était disposée à accepter une « meilleure et dernière proposition » de Prologis si une offre formelle venait à être faite avant la date limite du 12 août.

« Prologis et Segro estiment que cette fusion offre une opportunité exceptionnelle aux actionnaires de Segro. Ces derniers deviendraient actionnaires du plus grand fonds immobilier spécialisé dans la logistique au monde, avec une capitalisation boursière de 138 milliards de dollars », ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

Segro et Prologis, qui comptent parmi leurs clients Amazon, FedEx et UPS, ont développé un portefeuille de projets de centres de données afin de tirer parti du secteur en plein essor de l’intelligence artificielle.

Des investisseurs, dont APG Asset Management, la Norges Bank et CCLA Investment Management, avaient exhorté les deux sociétés à entamer des négociations, estimant qu’une fusion serait avantageuse. Ces investisseurs n’ont pas pu être joints immédiatement mardi pour commenter cette information.

L'offre convenue comprend 0,0920 action Prologis, une option de paiement partiel en numéraire pouvant atteindre 3,5 milliards de livres sterling, ainsi qu'un dividende potentiel, parallèlement à une éventuelle cotation secondaire à Londres du groupe issu de la fusion.

Evercore, Morgan Stanley, Goldman Sachs et UBS ont conseillé Segro, tandis que Rothschild, J.P. Morgan, Eastdil Secured, Citigroup et BofA Securities ont conseillé Prologis.

(1 dollar = 0,7450 livre sterling)