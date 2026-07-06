Le Britannique Burnham s'engage à faire preuve de rigueur concernant les règles budgétaires qu'il pourrait être amené à assouplir

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* Burnham s'engage à respecter la discipline budgétaire, mais la marge de manœuvre s'amenuise

* Les économistes avertissent que la marge budgétaire de 24 milliards de livres sterling est déjà en train de s’éroder

* Une vieille astuce: repousser les mesures d'assainissement après les élections

* Les marchés des gilts “ne se laissent pas berner” par les manœuvres autour des règles budgétaires

par Andy Bruce

Le futur Premier ministre britannique, Andy Burnham , promet un changement radical tout en respectant les règles budgétaires du pays, une stratégie qui nécessite de la discipline, de la chance et peut-être un vieux truc: repousser les mesures douloureuses aux calendes grecques.

La semaine dernière, Burnham s’est engagé à respecter les règles budgétaires existantes, qui imposent au gouvernement d’équilibrer ses dépenses courantes et ses recettes — c’est-à-dire d’atteindre l’équilibre budgétaire courant —, un exploit qui n’a été réalisé que de manière éphémère au cours des 25 dernières années.

Jusqu’à présent, le marché britannique des obligations d’État, qui représente 2 900 milliards de livres sterling (3 870 milliards de dollars), n’a montré que peu de signes d’inquiétude, aidé en cela par la baisse des cours du pétrole depuis la désescalade de la guerre avec l’Iran, mais aussi par les efforts de Burnham pour redorer son image de responsabilité budgétaire.

Il lui reste toutefois à préciser comment il compte concilier les demandes de dépenses et d’emprunts avec ses engagements envers les règles budgétaires et le programme électoral du Parti travailliste pour 2024, qui excluait toute hausse d’impôts pour les travailleurs.

LES PRÉVISIONS ACTUELLES SE FONDENT SUR L'ÉCONOMIE D'AVANT LA GUERRE

En mars, l’Office for Budget Responsibility britannique a estimé que les projets de la ministre des Finances Rachel Reeves respecteraient les règles, avec un excédent budgétaire actuel de 24 milliards de livres sterling d’ici 2029/30.

Mais ces perspectives reposaient sur la situation économique d’avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient , ainsi que sur des prévisions de croissance supérieures au consensus pour les années à venir.

Les économistes de Bank of America ont estimé la semaine dernière que cette marge s'était réduite à 19 milliards de livres sterling.

Cette combinaison — une marge de manœuvre qui se réduit et un programme électoral excluant toute hausse générale des impôts — renforce la tentation de faire ce que les gouvernements ont déjà fait par le passé: reporter l’heure des comptes.

“L’idée que ce gouvernement puisse promettre un assainissement budgétaire à l’avenir, tout en renforçant ses plans de dépenses à court terme, me semble tout à fait plausible”, a déclaré Bee Boileau, chercheuse senior à l’Institute for Fiscal Studies, un groupe de réflexion.

Les réformes de Reeves concernant le cadre budgétaire, notamment les révisions complètes des dépenses tous les deux ans, ont rendu plus difficile, mais pas impossible, le contournement des règles budgétaires.

Son prédécesseur du Parti conservateur, Jeremy Hunt, a établi le modèle moderne: son budget de mars 2024 prévoyait des baisses d’impôts préélectorales qui devaient être financées par d’importantes réductions, non précisées en termes réels, des dépenses des ministères au cours des années suivantes.

COMMENT CONTOURNER LES RÈGLES BUDGÉTAIRES

Voici à quoi pourrait ressembler une manœuvre similaire pour Burnham.

Une fois au pouvoir, le nouveau Premier ministre pourrait publier cette année un premier budget qui s’en tiendrait globalement aux plans actuels, respectant ainsi la règle d’équilibre budgétaire pour l’exercice 2029/30, tout en préparant le terrain pour son budget phare en 2027.

À partir d’avril 2027, l’objectif triennal d’équilibre budgétaire sera repoussé à 2030/31, ce qui donnera à Burnham la possibilité de reporter l’assainissement budgétaire au-delà des prochaines élections, prévues au plus tard mi-2029, tout en augmentant potentiellement les dépenses à court terme.

Un examen bisannuel des dépenses publiques prévu l’année prochaine pourrait compliquer la situation. Burnham devra établir les budgets des ministères pour l’exercice 2030/31, après les élections, et il lui serait politiquement difficile de procéder à des coupes budgétaires.

Mais pour un budget préélectoral de 2028, Burnham pourrait à nouveau reporter l’assainissement budgétaire à 2031/32, cette fois sans préciser où le couperet tombera, car cette année ne sera pas concernée par la révision des dépenses de 2027 relative aux budgets ministériels.

LE MARCHÉ DES GILT A UNE FAIBLE TOLÉRANCE À L'ÉGARD DES MANŒUVRES AUTOUR DES RÈGLES BUDGÉTAIRES

Le problème, c’est que la tolérance du marché des gilts à l’égard de ces stratégies pourrait désormais être limitée, a déclaré Emma Moriarty, gestionnaire de portefeuille chez CG Asset Management, société spécialisée dans les titres à revenu fixe.

“Le respect des règles budgétaires est une condition nécessaire mais non suffisante pour les marchés obligataires”, a déclaré Moriarty, ajoutant que les gilts devaient être considérés dans le contexte d’un marché de la dette souveraine saturé, où la concurrence pour attirer les acheteurs est forte.

Certains estiment qu’il est encore possible d’emprunter davantage.

Jim O'Neill, ancien ministre du gouvernement britannique qui a été économiste en chef chez Goldman Sachs et a récemment conseillé Burnham, a fait valoir que la Grande-Bretagne devrait emprunter davantage pour stimuler les infrastructures — ce que les règles budgétaires permettraient.

Mais Moriarty a déclaré que le marché resterait focalisé sur le résultat net, quel que soit l’objectif déclaré de l’emprunt.

“Pour les investisseurs en gilts, l’objectif de l’emprunt importe moins que son volume: ce qui fait bouger les marchés le jour du budget, c’est le mandat d’émission du Bureau de gestion de la dette, et non la justification avancée par le chancelier”, a-t-elle déclaré.

Boileau a déconseillé de réduire la marge de manœuvre par rapport aux règles budgétaires, estimant que la guerre en Iran l’avait probablement déjà érodée.

“Nous avons constaté par le passé les conséquences néfastes d’une marge de manœuvre très réduite par rapport aux règles budgétaires, lorsque le gouvernement a été contraint de procéder à des changements politiques majeurs à la suite de variations relativement mineures des prévisions budgétaires”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne devrions pas nécessairement modifier immédiatement notre politique pour tenir compte des chocs — nous voulons être en mesure de les absorber sans changer de politique.”

Pour l’instant, Moriarty a indiqué que CGAM adoptait une position “défensive” vis-à-vis des obligations britanniques, privilégiant les titres à court terme et les obligations indexées sur l’inflation plutôt que la dette conventionnelle à long terme.

“Nous essayons essentiellement de nous protéger contre l’inflation, et nous cherchons à limiter les pertes en capital liées à tout choc négatif potentiel sur le marché des gilts, lié aux mesures prises par le gouvernement Burnham”, a-t-elle déclaré.

($1 = 0,7492 livre)