Le Brésil et la BCE étudient une liaison pour les paiements instantanés, ce qui pourrait constituer la première initiative transfrontalière pour Pix, selon certaines sources

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* Selon une source, un projet pilote pourrait voir le jour en 2028 si l’initiative avance comme prévu

* En juin, la BCE a identifié Pix comme un corridor monétaire à l'étude pour les TIPS

* La banque centrale du Brésil a annoncé en juillet avoir signé des accords de partage d’informations sur Pix avec 65 homologues étrangers

par Marcela Ayres

La Banque centrale du Brésil et la Banque centrale européenne (BCE) étudient la possibilité d'établir une liaison entre leurs systèmes de paiement instantané, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, dans le cadre d’une initiative qui pourrait marquer la première expansion transfrontalière de la plateforme Pix, qui connaît un immense succès au Brésil.

Ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ont indiqué que ces discussions reflétaient la volonté des équipes techniques des deux parties d’évaluer la faisabilité d’une telle interconnexion. L’une d’elles a précisé qu’un projet pilote pourrait être lancé en 2028 si l’initiative avançait comme prévu.

C’est le journal Folha de S. Paulo qui a été le premier à faire état de ces discussions jeudi matin.

La BCE a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters qu’une étude préliminaire était en cours afin d’explorer une éventuelle interconnexion entre sa plateforme TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) et Pix. En juin, la BCE avait identifié Pix comme un « corridor monétaire à l’étude » pour TIPS.

La banque centrale brésilienne n’a pas souhaité faire de commentaire.

Pix est devenu un point de friction entre Brasília et Washington, l’administration Trump cherchant à protéger les entreprises américaines face à l’attrait croissant de ce modèle dans des dizaines de pays.

Pix domine le marché des paiements dans la plus grande économie d’Amérique latine, permettant des virements en temps réel via des applications bancaires. Le système propose des paiements de particulier à particulier gratuits et des coûts de transaction nettement inférieurs pour les commerçants, en contournant une grande partie de la chaîne traditionnelle des paiements par carte.

Depuis son lancement fin 2020, Pix a transformé le paysage des paiements au Brésil, intégrant des dizaines de millions de personnes au système financier tout en érodant la part de marché des cartes de débit et de crédit, ce qui affecte les réseaux mondiaux de cartes tels que Mastercard MA.N et Visa V.N .

La plateforme a été citée parmi les « pratiques déloyales » invoquées par les États-Unis pour justifier, en juillet, l’instauration de nouveaux droits de douane de 25 % sur les produits brésiliens.

Le mois dernier, la banque centrale du Brésil a déclaré qu’elle évaluait les liens entre Pix et des systèmes de paiement similaires à l’étranger, signalant ainsi une avancée plus concrète vers l’intégration transfrontalière. Elle a signé des accords de partage d’informations sur Pix avec 65 homologues étrangers.

Cela a renforcé le sentiment de malaise à Washington, alors que les principales économies émergentes évoquent la possibilité de réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain.