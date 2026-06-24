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Le Brent atteint son plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran, sur fond d'anticipations d'une fluidité accrue des approvisionnements pétroliers via le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix sous pression en raison des négociations entre les États-Unis et l'Iran et de l'assouplissement des sanctions

* Le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz augmente, ce qui renforce l’optimisme

* J.P. Morgan abaisse ses prévisions de prix du Brent pour le second semestre 2026

(Mise à jour des cours) par Anushree Mukherjee

Les cours du Brent ont chuté de plus de 3 dollars mercredi, atteignantleur plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran , alors que des signes indiquaient qu’un plus grand nombre de pétroliers s’apprêtaient à quitter le détroit d’Ormuz .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,32 dollars, soit 4,3%, à 73,76 dollars le baril à 13h27 GMT. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 3,02 dollars, soit 4,13%, à 70,19 dollars. Le Brent a atteint un plus bas à 73,60 dollars, son niveau le plus bas depuis le 27 février, la veille des frappes américano-israéliennes contre l'Iran. Le WTI a chuté jusqu'à 70,91 dollars, son plus bas niveau depuis le 3 mars.

“Bien qu'il y ait des premiers signes encourageants d’une reprise de l’activité des pétroliers, le marché anticipe un scénario plus large de retour du pétrole iranien sur le marché mondial et de normalisation de la situation dans le détroit d’Ormuz”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

“Si les sanctions sont assouplies, la production et les exportations iraniennes pourraient remonter relativement rapidement compte tenu des quantités substantielles stockées sur les pétroliers — on parle probablement de semaines plutôt que de mois”, a ajouté Waterer. Venant s’ajouter aux signes de faiblesse du marché, les cargaisons physiques de pétrole brut se vendent à prix réduit partout dans le monde, ce qui modifie les flux commerciaux alors que les marchés subissent la pression d’une offre en forte hausse au Moyen-Orient, l’Iran s’apprêtant à augmenter ses ventes à la suite d’un sursis temporaire aux sanctions américaines. Oman a déclaré qu’il maintiendrait le détroit d’Ormuz ouvert à la navigation sans imposer de péages et a désigné deux routes temporaires au nord et au sud de la voie maritime existante afin de faciliter le passage en toute sécurité des navires quittant la région. Les prix ont également subi des pressions cette semaine en raison de la suspension de 60 jours des sanctions accordée par Washington à Téhéran après les premiers pourparlers de paix, permettant à l’Iran de vendre du pétrole, ainsi que de l’apaisement des hostilités au Liban.

Des navires ont déjà traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre d’un nouveau dispositif d’évacuation mis en place par l’agence maritime des Nations unies, a déclaré mercredi un porte-parole. Des incertitudes subsistent toutefois quant à la pérennité de l’accord entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l’Iran avait accepté des inspections nucléaires “à l’infini” , bien queTéhéran ait affirmé n’avoir fait aucune concession de ce type.

“Les marchés accordent actuellement trop de crédit à une issue favorable sans tenir pleinement compte des risques liés aux questions nucléaires non résolues et aux différends concernant les inspections”, a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Mercredi, JP Morgan a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du Brent pour le second semestre 2026, en raison d’une baisse des stocks commerciaux de l’OCDE inférieure aux prévisions et d’un affaiblissement de la demande de pétrole.

La banque table sur un cours moyen du Brent de 86 dollars le baril au troisième trimestre et de 80 dollars au dernier trimestre.

Par ailleurs, la raffinerie de pétrole d' , à Moscou, sera à l'arrêt pendant au moins six mois après avoir subi d'importants dégâts lors d'attaques de drones ukrainiens, ont indiqué mercredi deux sources du secteur.

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