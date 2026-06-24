Le Brent atteint son plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran, alors que de plus en plus de pétroliers quittent le détroit d'Ormuz

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* Le WTI passe sous la barre des 70 dollars le baril

* Les prix sous pression en raison des négociations entre les États-Unis et l'Iran et de l'assouplissement des sanctions

* Le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz augmente, ce qui renforce l’optimisme

* J.P. Morgan abaisse ses prévisions de prix du Brent pour le second semestre 2026

(Mise à jour des prix, ajout des données sur les stocks américains; modification de la signature, de la date de publication et de la mention « BENGALURU ») par Arathy Somasekhar

Les cours de référence du pétrole ont chuté de plus de 3 dollars mercredi, atteignant leur plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran , les craintes liées à l’approvisionnement s’étant apaisées avec la sortie d’un plus grand nombre de pétroliers bloqués du détroit d’Ormuz . Les contrats à terme sur le brut américain, quant à eux, ont glissé sous la barre des 70 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis le 2 mars. Les contrats à terme sur le Brent < LCOc1 >, référence mondiale, ont perdu 3,42 dollars, soit 0,4 %, à 73,65 dollars le baril à 14h45 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain < CLc1> a reculé de 3,32 dollars, soit 4,6 %, à 69,87 dollars le baril.

Le Brent a atteint un plus bas à 73,22 dollars, son niveau le plus bas depuis le 27 février, la veille des frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

Trois pétroliers bloqués transportant 5 millions de barils de pétrole brut quittaient mercredi le détroit d’Ormuz, dont deux à destination de l’Asie, selon des données maritimes, alors que l’accord provisoire entre l’Iran et les États-Unis débloque davantage d’approvisionnements immobilisés dans le Golfe. Les cargaisons physiques de pétrole brut se vendaient à prix réduit partout dans le monde, modifiant les flux commerciaux alors que les marchés subissent la pression d’une offre en forte hausse au Moyen-Orient, l’Iran s’apprêtant à augmenter ses ventes après un sursis temporaire aux sanctions américaines.

“Bien qu’il y ait des premiers signes encourageants d’une activité accrue des pétroliers, le marché anticipe le scénario plus large d’un retour du pétrole iranien sur le marché mondial et d’une normalisation de la situation dans le détroit d’Ormuz”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

“Si les sanctions sont assouplies, la production et les exportations iraniennes pourraient s’accélérer relativement rapidement compte tenu des quantités substantielles stockées sur les pétroliers — on parle probablement de semaines plutôt que de mois”, a ajouté Waterer. Oman a déclaré qu’il maintiendrait le détroit d’Ormuz ouvert à la navigation sans imposer de péages et a désigné deux routes temporaires au nord et au sud de la voie de navigation existante afin de faciliter le passage en toute sécurité des navires quittant la région. Les prix ont également subi des pressions cette semaine en raison de la dérogation de 60 jours accordée par Washington à Téhéran après les premiers pourparlers de paix, permettant à l’Iran de vendre du pétrole, ainsi qu’en raison d’un apaisement des hostilités au Liban. Une incertitude subsiste toutefois quant à la pérennité de l’accord entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l’Iran avait accepté des inspections nucléaires "à l’infini", bien que Téhéran ait affirmé n’avoir fait aucune concession de ce type.

“Les marchés accordent actuellement trop de crédit à une issue favorable sans tenir pleinement compte des risques liés aux questions nucléaires non résolues et aux différends concernant les inspections”, a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Toutefois, les stocks américains sont restés serrés en raison d’une forte demande des raffineries et d’une mise sur le marché de pétrole provenant des réserves d’urgence du gouvernement. Les stocks de brut américains, y compris les stocks commerciaux et ceux de la Réserve stratégique de pétrole, ont baissé de 15,1 millions de barils pour s’établir à 743,3 millions de barils au cours de la semaine close le 19 juin, a indiqué l’EIA, soit leur plus bas niveau depuis 1984. Les stocks de carburants ont quant à eux augmenté. Les stocks américains d’essence ont progressé de 2,1 millions de barils, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,6 million de barils. Les stocks de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 3,1 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,5 million de barils, selon les données de l’EIA.

J.P. Morgan a revu à la baisse, mercredi, ses prévisions concernant le prix du Brent pour le second semestre 2026, en raison de baisses des stocks commerciaux de l’OCDE inférieures aux prévisions et d’un affaiblissement de la demande de pétrole.

La banque table sur un cours moyen du Brent de 86 dollars le baril au troisième trimestre et de 80 dollars au dernier trimestre.

Par ailleurs, la raffinerie de pétrole de Moscou sera à l'arrêt pendant au moins six mois après avoir subi d'importants dégâts lors d'attaques de drones ukrainiens, ont déclaré mercredi deux sources du secteur.