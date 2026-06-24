Mondial-2026: début des journées décisives, Neymar va-t-il rejoindre les autres stars ?

Neymar et le sélectionneur Carlo Ancelotti participent à une séance d'entraînement du Brésil, le 22 juin 2026 à Morristown, dans le New Jersey ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Après Mbappé, Messi, Haaland et Ronaldo, Neymar va-t-il avoir à son tour l'occasion de briller au Mondial-2026 ?

Alors que trois groupes vont rendre leur verdict mercredi et que plusieurs tickets pour les 16e de finale vont être distribués, la star brésilienne pourrait jouer quelques minutes lors du match de son équipe face à l'Ecosse.

. Phase de groupes, la conclusion

Mercredi, six des 24 derniers matches de ce premier tour sont au programme, avec la conclusion des groupes A, B et C.

Dans le groupe A, le Mexique est déjà qualifié avant d'affronter la République tchèque, mais la Corée du Sud doit encore assurer sa place en prenant au moins un point contre l'Afrique du Sud. Dans le groupe B, le Canada, pays-hôte, et la Suisse, sont très bien placés avant de s'affronter à Vancouver.

Mais la vraie curiosité viendra du groupe C et de Miami, où le Brésil affronte l'Ecosse à 22h00 GMT. Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont besoin que d'un point pour se qualifier à coup sûr, mais ils visent plus haut et pourraient compter sur le renfort de Neymar.

Sélectionné in extremis et indisponible depuis le début du tournoi, l'ancien Barcelonais et Parisien pourrait en effet jouer quelques minutes.

"Il peut jouer, il va bien, il s'est très bien entraîné. Je suis très content de lui", a ainsi déclaré Ancelotti, le sélectionneur italien de la Seleçao.

Et selon son coéquipier Gabriel Martinelli, Neymar a même retrouvé "un très haut niveau". "Nous avons fait un entraînement et nous avons pu voir sa qualité, on était cloués, a-t-il affirmé.

De son côté, le solide Maroc doit finir le travail contre Haïti, l'une des rares équipes déjà éliminées du tournoi.

. Ronaldo finalement au rendez-vous

Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland avaient déjà marqué cette Coupe du Monde de leur empreinte et Cristiano Ronaldo devait répondre après un début de compétition raté.

Le fameux "Siuuu" de Cristiano Ronaldo, la manière particulière de célébrer ses buts de l'international portugais, le 23 juin 206 à Houston. A 41 ans et 138 jours, le buteur portugais s'est offert un doublé face à l'Ouzbekistan (5-0) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Face à l'Ouzbékistan, balayé 5-0, il s'est donc offert un doublé, devenant à 41 ans et 138 jours le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde.

Le Portugal s'agitait sur le cas "CR7", objet d'un débat inflammable autour de son statut d'indéboulonnable en Seleçao. Mais à Houston, il a su l'éteindre au moins temporairement, en inscrivant les premier et troisième buts de son équipe, ses 144e et 145e en 230 sélections.

La suite dira s'il peut jouer un aussi grand rôle que Messi (cinq buts), Mbappé ou encore Haaland (quatre chacun), dans le blockbuster offensif qui anime ce début de tournoi.

Le prochain rendez-vous sera un vrai test, avec pour enjeu la première place du groupe K, face à la Colombie, qui l'occupe actuellement.

Dans cette poule comme dans les autres, l'heure des premiers calculs a donc sonné. Mais alors que la phase de groupes se termine samedi, le programme des 16e de finale reste très mystérieux: avec l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes, il y a en effet 495 combinaisons possibles pour la composition du tableau !

. Joyeux anniversaire Messi !

Autre star en action mardi, l'Anglais Harry Kane n'est pas parvenu à marquer face au Ghana (0-0), malgré une immense occasion, de celles qu'il ne rate normalement jamais: parfaitement placé pour reprendre de volée près des cages un ballon renvoyé par la transversale, le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions, l'a envoyé... dans les tribunes. Un gros raté, à la 86e minute, qui a privé son équipe d'une deuxième victoire et donc d'un billet direct pour les 16es.

L'incroyable raté d'Harry Kane à la 86e minute du match de l'Angleterre contre le Ghana le 23 juin 2026 à Foxborough, près de Boston ( AFP / FRANCK FIFE )

Partie probablement remise, car l'Angleterre reste en tête du groupe L, à la faveur d'une meilleure différence de buts que le Ghana, également bien placé.

A Toronto, pour la 200e de l'inoxydable Luka Modric, la Croatie a elle assuré l'essentiel sans briller, en s'imposant face au Panama (1-0), du même coup éliminé. Les Croates, finalistes en 2018, devront ne pas perdre samedi face aux Ghanéens pour espérer avancer en 16es.

L'Argentine de son côté est déjà qualifiée et Lionel Messi et les siens peuvent profiter d'un peu de détente. "Nous avons débuté la soirée avec une belle surprise. Merci !", a écrit le N.10 argentin sur son compte Instagram, au-dessus d'une photo le montrant entouré de plusieurs de ses équipiers les plus proches (Rodrigo De Paul, Lisandro Martinez...) devant un gateau d'anniversaire. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a fêté ses 39 ans ce mercredi.