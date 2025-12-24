Le brasseur japonais Sapporo vend ses activités immobilières au groupe KKR-PAG pour 2,6 milliards de dollars, selon NHK

La société japonaise Sapporo Holdings 2501.T va vendre ses activités immobilières à un groupe d'investisseurs composé des sociétés de capital-investissement KKR KKR.N et PAG pour plus de 400 milliards de yens (2,57 milliards de dollars), a déclaré mercredi le radiodiffuseur public NHK.

(1 $ = 155,8000 yens)