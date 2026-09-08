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Le bras de fer commercial entre Washington et Ottawa monte d'un cran
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 20:20
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Le Canada a fait entrer en vigueur mardi des droits de douane de représailles sur environ 20 MdsUSD d'importations en provenance des Etats-Unis, avec des surtaxes allant de 15% à 50% sur l'acier, l'électronique, l'ameublement ou encore l'habillement. Ottawa répond ainsi aux droits de douane de 50% imposés en août par Washington sur un montant comparable de produits canadiens.

L'escalade intervient après l'échec de plusieurs jours de négociations autour du réexamen de l'USMCA, l'accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Parmi les principaux points de blocage figure l'automobile, Ottawa souhaitant étendre aux pick-up et poids lourds les conditions tarifaires proposées aux véhicules légers, ce que Washington a refusé. Les Etats-Unis ont également formulé des demandes touchant aux futurs accords commerciaux du Canada ainsi qu'à ses politiques culturelles, linguistiques et, selon Ottawa, à sa souveraineté.

Le conflit reste encore circonscrit puisque les nouvelles taxes américaines touchent environ 5% des exportations canadiennes vers les Etats-Unis, tandis que près de 80% continuent de bénéficier des exemptions de l'USMCA. Les tensions commencent néanmoins à se transmettre aux marchés, avec un rendement canadien à dix ans remonté à 3,80%.

Au-delà de leur impact sur la croissance, ces tensions commerciales pourraient également compliquer la conduite des politiques monétaires des deux côtés de la frontière, tant les chaînes de valeur nord-américaines sont étroitement imbriquées. La Banque du Canada, qui a maintenu son taux directeur à 2,25%, estime déjà que les risques haussiers sur l'inflation se sont renforcés alors même que les perspectives de croissance deviennent plus incertaines.

Le problème pourrait également se poser aux Etats-Unis, puisque le Canada représente plus de 11% des importations américaines et constitue désormais leur deuxième fournisseur. Une nouvelle extension des droits de douane risquerait donc de renchérir davantage les coûts d'importation et de production américains, alimentant les pressions inflationnistes tout en pesant sur l'activité. Un environnement particulièrement inconfortable pour la Fed, alors que l'inflation demeure déjà le plus gros problème de la banque centrale.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 21:19

    jamais l'amérique n'aura été aussi isolée, à force d' attaquer ses alliés sur le ^plan économique et de ne pouvoir défendre leur territoires sur le plan militaire, le monde entier se tourne vers d'autres possibilités... et en premier les pays du golfe qui font plus confiance maintenant au Pakistan qu'à trump !

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