Le BPA trimestriel de Mondelez dépasse légèrement les attentes
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:18
Le groupe agroalimentaire a vu ses revenus grimper de 9,3% à 10,5 milliards de dollars (MdsUSD), avec une croissance de 5,1% en organique, des hausses de prix ( 9,9 points) ayant largement compensé des effets volumes et mix négatifs (-4,8 points).
Sur l'ensemble de son exercice 2025, Mondelez a ainsi vu son BPA ajusté diminuer de 14,6% à changes constants et a réalisé une croissance organique de ses revenus de 4,3%, conformément à ses objectifs d'il y a 3 mois.
"Des vents contraires sans précédent sur le coût du cacao ont impacté la rentabilité, mais nous sommes restées concentrées sur ce que nous pouvions contrôler pour nous positionner au mieux pour une croissance durable et rentable", selon son PDG Dirk Van de Put.
Pour l'exercice qui commence, le détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury table sur un BPA ajusté stable ou en croissance de 5% à changes constants, ainsi que sur des revenus stables ou en croissance de 2% en organique.
Valeurs associées
|59,5200 USD
|NASDAQ
|+1,41%
