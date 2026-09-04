Le box-office estival hollywoodien retrouve son rythme d'avant la pandémie grâce au retour des femmes et des jeunes spectateurs dans les salles de cinéma

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(Le box-office estival d'Hollywood dépasse les 4,6 milliards de dollars, un record depuis le début de la pandémie)

* Selon Rentrak, les ventes de billets aux États-Unis et au Canada ont augmenté de 26 % par rapport à l'été dernier

* Les studios ont sorti 34 films à grande diffusion cet été, contre 44 en 2019

* Les analystes estiment que le box-office américain pourrait dépasser les 10 milliards de dollars en 2026

* Les exploitants de salles affirment que les studios se remettent de la pandémie et des grèves

* "L'Odyssée" a ravivé l'intérêt pour le 70 mm et permis à IMAX d'enregistrer un été record

par Dawn Chmielewski et Harshita Mary Varghese

Hollywood clôture son meilleur été depuis le début de la pandémie, grâce à un mélange éclectique de superproductions, de suites et de films originaux qui a incité les cinéphiles à revenir dans les salles.

Selon le cabinet d’analyse Rentrak, le box-office américain et canadien a généré 4,6 milliards de dollars de recettes de billetterie entre le premier week-end de mai et le 30 août.

Les ventes de billets ont augmenté de 26 % par rapport à l’été dernier, grâce à des superproductions telles que "Spider-Man: Brand New Day" de Sony Pictures 6758.T , "The Odyssey" d’Universal CMCSA.O et "Toy Story 5" de Pixar

DIS.N .

Les analystes estiment que le chiffre d’affaires total au box-office pour 2026 pourrait dépasser les 10 milliards de dollars.

La saison estivale, qui s’achève officiellement le 7 septembre à l’occasion de la Fête du Travail, a peu de chances de dépasser le record historique, corrigé de l’inflation, de 6,8 milliards de dollars établi en 2013, lorsque des superproductions telles que "Iron Man 3" et "Moi, moche et méchant 2" avaient captivé les cinéphiles.

Pourtant, cet été, les multiplexes locaux semblaient proposer des films pour tous les goûts.

Deux films d’horreur réalisés par des cinéastes ayant fait leurs débuts sur YouTube — "Backrooms" et "Obsession" — ont attiré un nombre sans précédent de spectateurs de la génération Z. "Michael", "Le Diable s’habille en Prada 2" et "Scary Movie" ont ramené les femmes en masse dans les salles, tandis que les jeunes hommes se sont reconnus dans les difficultés de Peter Parker face à l’isolement dans "Spider-Man".

"Nous voyons littéralement toutes les tranches d’âge, tous les segments démographiques, se rendre dans les salles", a déclaré Jim Orr, président de la distribution cinématographique nationale chez Universal Pictures.

L’industrie cinématographique semble avoir retrouvé ses marques après les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et les grèves simultanées des scénaristes et des acteurs en 2023.

"L’impact des grèves sur les studios a été plus durable que ce que l’on pensait", selon Michael O’Leary, du groupement professionnel Cinema United représentant les exploitants de salles. "Depuis environ un an, les studios recommencent à trouver leur rythme de croisière."

Des films comme "The Odyssey" de Christopher Nolan ont également suscité un regain d’intérêt pour le format 70 mm, contribuant ainsi à un record de recettes estivales pour IMAX

IMAX.N .

"Le succès de "The Odyssey" a changé la perception de ce qui pouvait fonctionner avec IMAX auprès de presque tous les publics", a déclaré Richard Gelfond, directeur général d’IMAX.

MOINS DE TITRES

La production reste en baisse. Les studios ont proposé 34 films en sortie nationale cet été, soit deux de plus qu’en 2025, mais bien loin des 44 films largement distribués en 2019.

Les spectateurs se sont montrés plus impatients de voir des films lors du week-end de sortie cet été, selon des enquêtes menées par le cabinet d’études de marché Enact Insight, alors qu’Hollywood a pris des risques en misant sur des histoires originales plutôt que de s’appuyer sur des récits et des personnages familiers — ce qu’on appelle la propriété intellectuelle, ou IP — et sur des suites, une tactique utilisée depuis des années par les dirigeants des studios.

"Hollywood s’est transformé en une usine à suites et à propriété intellectuelle", a déclaré Greg Durkin, fondateur et directeur général d’Enact Insight, alors que l’industrie cherchait à limiter les risques liés au financement de films à gros budget. La meilleure protection contre un désastre au box-office réside dans un portefeuille diversifié qui prend des risques créatifs, a-t-il ajouté.

Cette diversité de l’offre a porté ses fruits, en particulier auprès de la génération Z, notamment chez les cinéphiles âgés de 20 à 30 ans, une tranche d’âge dont les dirigeants du cinéma craignaient autrefois qu’elle ne prenne jamais l’habitude d’aller au cinéma, préférant le streaming et les réseaux sociaux.

Tim Richards, fondateur et directeur général de la chaîne de cinémas européenne Vue, a déclaré que cette offre plus variée de films portait ses fruits. "Beaucoup de gens avaient fait une croix sur la Génération Z, affirmant qu’elle n’était pas intéressée, et pourtant elle revient en nombre record", a-t-il déclaré.

"C’est un phénomène mondial, et c’est vraiment encourageant puisque c’est notre public de demain."

Paul Dergarabedian, responsable des tendances du marché chez Rentrak, a estimé que la dynamique estivale pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, lorsque deux films très attendus, "Avengers: Doomsday" et "Dune: Troisième partie", sortiront en salles. Il prévoit que le box-office américain pourrait atteindre 10 milliards de dollars cette année — un seuil qu’il n’a plus franchi depuis 2019.

"Cela mettra fin à toute idée selon laquelle le cinéma serait en train de faire son retour", a déclaré Dergarabedian. "Le cinéma est de retour."