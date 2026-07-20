Le boom des puces pour l'IA pourrait-il faire d'ASML la première entreprise européenne à atteindre les mille milliards de dollars ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Pour atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, ASML devrait afficher un cours de l'action d'environ 2 600 dollars

* ASML a presque épuisé son stock de ses systèmes EUV phares pour 2027

* Les actions se négocient à 38 fois les bénéfices prévus pour 2027, un niveau supérieur à celui de la plupart des fabricants de puces

par Toby Sterling et Nathan Vifflin

L'essor mondial de l'intelligence artificielle a propulsé ASML ASML.AS au sommet de la Bourse européenne, la demande en forte hausse de puces informatiques dédiées à l'IA profitant à l'entreprise néerlandaise qui domine le marché des équipements nécessaires à leur fabrication. Après les résultats exceptionnels du deuxième trimestre , les investisseurs et les analystes se posent une question qui semblait autrefois farfelue: ASML pourrait-elle devenir la toute première entreprise européenne à atteindre une capitalisation boursière de mille milliards de dollars?

Parmi les principaux obstacles figurent les doutes quant à la durée pendant laquelle Google, Amazon et d’autres hyperscalers continueront à investir massivement dans les centres de données, ainsi que la capacité d’ASML, de ses fournisseurs et de ses clients tels que TSMC 2330.TW et Samsung 005930.KS à mener à bien leurs plans d’expansion.

Mais après une flambée de 60 % du cours de l’action ASML cette année, qui a propulsé la société à près de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière, les investisseurs et les analystes estiment que le scénario des mille milliards de dollars est plausible.

« Je pense qu’elle a de très bonnes chances d’être la première entreprise européenne à franchir la barre des mille milliards », a déclaré Carolyn Bell, gestionnaire de portefeuille en chef du fonds Global Best Ideas de Stonehage Fleming, ajoutant qu’ASML représentait environ 8 % du portefeuille.

« Je ne sais simplement pas quand. » LA QUESTION DU TRILLION DE DOLLARS Les révisions à la hausse des analystes après le deuxième trimestre montrent que ce n’est pas un rêve chimérique. Barclays, Susquehanna et Bernstein affichent désormais des objectifs de cours à 12 mois supérieurs à 2 600 dollars par action – soit une hausse de 49 % par rapport aux niveaux actuels et le seuil approximatif pour une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. ASML est le seul fournisseur d’outils de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) nécessaires à la fabrication des circuits minuscules des puces logiques et de mémoire les plus avancées. Les investisseurs comparent son activité à la vente de pioches et de pelles pendant la ruée vers l’or. John Lamb, de Capital Group, dont les fonds détiennent environ 5 % des actions d’ASML pour une valeur de 35 milliards de dollars, a salué cette société comme un placement à long terme en raison de ses « atouts uniques et de ses solides avantages concurrentiels ». « Les fondamentaux de l’ensemble du secteur semblent plus solides que jamais et ASML occupe une place cruciale », a-t-il déclaré. ASML a dépassé les autres grandes entreprises européennes – Roche ROPC.S , LVMH LVMH.PA , Novo Nordisk NOVOb.CO , AstraZeneca AZN.L et SAP SAPG.DE – et creuse désormais l’écart. ASML POURRAIT BÉNÉFICIER D’UN « CYCLE DE RENOUVELLEMENT » Selon les données de LSEG, les actions se négocient à 38 fois les bénéfices prévisionnels pour 2027, un multiple bien supérieur à celui de TSMC, principal client d’ASML, qui fabrique les puces d’IA conçues par Nvidia et utilisées par OpenAI, Anthropic et les hyperscalers. Les investisseurs et analystes d’ASML ont indiqué que, pour justifier cette prime et se hisser à ce niveau de valorisation, plusieurs facteurs devaient être réunis, notamment le maintien de la demande des hyperscalers. Trent Masters, d’Alphinity Investment Management, dont environ 3 % du portefeuille est investi dans ASML, a averti que « tout ralentissement de cette demande se répercuterait sur les bénéfices d’ASML ». Il a ajouté que d’autres menaces concernaient la capacité d’ASML à gérer sa chaîne d’approvisionnement ainsi que les risques géopolitiques, même s’il se dit « globalement très optimiste » quant aux perspectives de l’entreprise. Les législateurs américains ont proposé le “MATCH Act” , une loi qui pourrait restreindre les ventes et la maintenance des équipements d’ASML en Chine – un marché sur lequel ASML prévoit de réaliser 20 % de son chiffre d’affaires en 2026. Selon les analystes, il existe également des raisons pour lesquelles ASML pourrait poursuivre sa croissance même en cas de ralentissement du secteur de l’IA. Kinngai Chan, de Summit Insights Group, a expliqué que les fabricants de puces mémoire pour l’IA, tels que SK Hynix, Samsung et Micron MU.O , délaissent progressivement les procédés utilisant les anciens outils DUV d’ASML au profit de nouveaux outils EUV plus coûteux, ce qui constitue un “cycle de modernisation” rentable. ASML “pourrait bien devenir” la première entreprise européenne à atteindre la barre des mille milliards de dollars, a déclaré Marc Hesselink, analyste chez ING. À cela s’ajoute la possibilité d’une accélération de la demande de puces. La nouvelle usine Terafab prévue par Elon Musk au Texas pour approvisionner SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O représente une nouvelle source de revenus pour ASML. Antoine Hucher, d’Aviva Investors, a déclaré que si l’entreprise mettait bien en œuvre sa stratégie et que la demande en matière d’IA se maintenait, ASML continuerait de croître, même si rien n’était certain. “ASML pourrait bien devenir la première entreprise européenne à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars”, a-t-il déclaré. “Cependant, la volatilité observée ces dernières semaines sur les valeurs liées à l’IA laisse penser que le chemin vers cet objectif ne sera pas sans embûches.”