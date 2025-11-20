Le boom de l'IA de Nvidia fait bondir les actions technologiques mondiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les valeurs technologiques mondiales se redressent après les résultats exceptionnels de Nvidia

*

Hausse des fabricants de puces américains: AMD bondit de 5 %, Intel de 2 %

*

Les indices technologiques européens et asiatiques progressent

*

Le directeur général de Nvidia rejette les craintes d'une bulle technologique, mais les analystes restent prudents

(Mise à jour des actions, ajout de détails et d'éléments de contexte) par Rashika Singh et Rae Wee

Les actions technologiques mondiales se sont redressées jeudi après que les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia NVDA.O ont indiqué que la demande de matériel d'intelligence artificielle reste forte, même si les inquiétudes concernant le boom historique dépassant les fondamentaux persistent.

Les résultats exceptionnels de la société phare de l'industrie des puces ont tempéré certaines inquiétudes concernant une éventuelle bulle de l'intelligence artificielle , même si des questions subsistent quant aux retombées de l'explosion des dépenses.

Les actions de Nvidia étaient en hausse de près de 5 % dans les échanges avant bourse. Si les gains se maintiennent, la société ajoutera environ 243 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, ce qui est plus que l'évaluation de certaines des principales sociétés de l'indice S&P 500, y compris PepsiCo PEP.O , et Goldman Sachs GS.N .

L'élan haussier a porté de nombreuses actions technologiques dans le monde entier, les actions des fabricants américains de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O ont augmenté respectivement de 4,3 % et de près de 2 %. Arm Holdings

ARM.O , Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont également progressé d'environ 3 % chacun.

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a augmenté deprès de 1%, ASML ASML.AS gagnant plus de 1,5%.

Les actions de la société taïwanaise TSMC 2330.TW cotées aux États-Unis ont bondi de près de 3 %. En Asie, SK Hynix

000660.KS a clôturé en hausse de près de 2 % et le Nikkei japonais a regagné la barre des 50 000, les fournisseurs de puces et les actions liées à l'intelligence artificielle ayant fait un bond.

Les investisseurs ont repris courage après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a rejeté les inquiétudes concernant la bulle, qualifiant la demande d'"incroyable" et notant que les réservations s'étendent jusqu'en 2026. "Nous voyons quelque chose de très différent d'un cycle de hype éphémère", a-t-il déclaré, soulignant l'intégration profonde de Nvidia dans les domaines du cloud, de l'entreprise et de l'informatique de pointe.

"Au milieu d'une vague d'inquiétude à l'approche de cette impression, Nvidia a non seulement fourni des résultats et des prévisions solides, mais aussi une augmentation encore plus forte que ce que la plupart des gens attendaient", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

"À notre avis, cela témoigne d'une solide exécution dans la vaste et complexe chaîne d'approvisionnement de Nvidia."

Alors que certains ont salué les résultats optimistes de l'entreprise comme la preuve que le boom de l'IA était intact, d'autres se sont inquiétés des risques externes liés aux dépenses d'investissement et au financement de ses clients, ainsi que des défis entourant la construction de la capacité des centres de données en raison des contraintes énergétiques et des pénuries de puces de mémoire.

Nvidia est également très dépendante d'une poignée de clients et la nature de plus en plus circulaire de certains de ses contrats a suscité des inquiétudes alors que les startups de l'IA s'efforcent de dégager des bénéfices importants pour justifier des milliards de dollars de financement.

Cependant, le statut de Nvidia en tant que visage de la révolution de l'IA a fait d'elle la seule entreprise au monde à franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation, suite à une flambée du cours de son action de plus de 1 190 % au cours des trois dernières années.

Les gains réalisés après la publication des résultats ont compensé les pertes subies en novembre, ce qui a permis aux actions de la société de progresser de près de 2 % au cours du mois. Son action a augmenté d'environ 39 % cette année.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Nvidia est de 28,44, inférieur à celui d'AMD (35,70) et bien inférieur à celui d'Intel (62,38).

Les résultats ont marqué la première accélération de Nvidia en sept trimestres, grâce à l'augmentation des ventes dans les centres de données. Les prévisions de revenus ont dépassé les estimations et les marges devraient se maintenir dans la fourchette moyenne des 70 % jusqu'à l'année fiscale 2027.

"La demande reste supérieure à l'offre, les hyperscalers et les fabricants de serveurs achetant de manière agressive", a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez Technalysis Research.