 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 929,00
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 20/11/2025 à 17:51

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par les résultats spectaculaires du géant américain des puces électroniques Nvidia, la première capitalisation boursière du monde, à plus de 4.500 milliards de dollars.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,34%, Londres a avancé de 0,21% et Francfort a gagné 0,50%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes à Lyon, le 1er septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Education: des résultats contrastés aux évaluations nationales, le collège à la peine
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:30 

    Le ministère de l'Education a publié jeudi les résultats des évaluations nationales passées en septembre par les écoliers, collégiens et lycéens, qui montrent un bilan contrasté et parfois "préoccupant" au collège, sur lequel il faut "faire porter l’effort", selon ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage remporte un contrat pour le Grand Prix urbain de Madrid en 2026
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:24 

    (AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite

  • aurea recyclage (Crédit: / Aurea)
    Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:17 

    (AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite

  • Shein ne dit pas refuser le principe d'une audition mais évoque un problème d'agenda. ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La convocation de Shein devant les députés décalée au 2 décembre
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:15 

    "Pas en mesure" d'être présent le 26 novembre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en raison d'une audience judiciaire le même jour, Shein est désormais convoqué le 2 décembre, a appris l'AFP jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank