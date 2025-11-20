Les Bourses européennes terminent en hausse

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, soutenues par les résultats spectaculaires du géant américain des puces électroniques Nvidia, la première capitalisation boursière du monde, à plus de 4.500 milliards de dollars.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,34%, Londres a avancé de 0,21% et Francfort a gagné 0,50%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer