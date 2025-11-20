BNP Paribas, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 20 novembre 2025

(AOF) - BNP Paribas (+4,40% à 70,02 euros)

BNP Paribas a brillé ce jeudi après avoir relevé son objectif de ratio de fonds propres durs à 13% en 2027. En outre, le groupe bancaire lancera, ce mois-ci, un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros. Pour UBS, ces objectifs correspondent à ce que le marché voulait entendre. Jefferies évoque une "déclaration forte", qui devrait rappeler aux investisseurs que l'engagement de Société Générale d'atteindre un ratio de 13% a été un facteur déterminant dans l'amélioration de la perception des investisseurs à son égard.

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 48,8 Mds€ réalisé par les réseaux bancaires (français, belge, italien, luxembourgeois, polonais et turc) et les métiers spécialisés (crédit à la consommation, leasing, métiers digitaux dont le compte Nickel), par la banque d’affaires et par les services d’investissement et de protection (gestion d’actifs et de patrimoine, gestion institutionnelle et privée, assurances) ;

- Modèle d'affaires d’une croissance rentable fondée sur les positions de n°1 européen, sur la technologie au service de l’expérience client et de la performance opérationnelle, tous les métiers étant mobilisés sur les enjeux de finance durable ;

- Capital détenu par l'Etat belge (5,67 % des droits de vote), le grand duché de Luxembourg (1,15 %) et les salariés (4,45 %), avec un conseil de 14 administrateurs présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte robustesse du portefeuille de crédit et allocation stricte du capital,

- « initiatives d’efficacité » fondées sur l’intelligence artificielle visant un recul à moins de 60 % du coefficient d’exploitation pour 2026 via 1,2 Md€ d’économies de coûts en 2025-26 : rationalisation des achats et dépenses externes, optimisation du parc immobilier, déploiement de plateformes partagées contribuant à 33 % des revenus,

- plan stratégique de redressement de la division CPBS -banques commerciales et finance personnelle (crédits à la consommation ou automobiles…)- alliant recentrage sur le cœur des métiers, forte réduction des coûts, optimisation du capital, montée de la contribution des sociétés mises en équivalence,

- ambitions fortes dans les métiers digitaux et personal investors : 1 Md€ de revenus visés fin 2025,

- innovation focalisée sur l’offre digitale aux clients : 1 er en France avec 4,4 millions de clients « digitaux », plateformes leaders mondiales dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (2 ème mondial et 1 er européen dans les emprunts verts et 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) avec objectif de neutralité carbone en 2050 et point d’étape 2025 :

- 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’actifs durables (objectif atteint à 75 % à fin 2024) ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris (80 % des financements énergétiques dans les énergies renouvelables sur l’objectif 2030),

- accompagnement des clients dans la transition bas-carbone : 180 Mds€ de financements,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 91,2 €, à comparer au cours de Bourse, et du coût du risque, de 33,9 points de base, à fin septembre ;

- Méfiance des investisseurs sur les impacts des risques géopolitiques -essentiellement sur l’activité de conseil et prêts aux grandes entreprises- et juridiques -décision défavorable de la justice américaine sur l’activité de la banque au Soudan ;

- En gestion d’actifs (2,4 Mds€ à fin septembre), intégration d’AXA-IM dont il est attendu une hausse de 50 % du résultat net avant impôt d’ici 2026 ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus et de 6,1 % du bénéfice net au 3 ème trimestre, ambitions 2025-26 : revenus en croissance de + 5 %, coût du risque inférieur à 40 pb, ratio CET1 autour de 12,3 % et résultat net en hausse de + 7 % ;