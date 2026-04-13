Le blocus d'Ormuz par les Etats-Unis renvoie le baril de pétrole au-dessus de 100 USD
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 08:17
Cette décision fragilise un peu plus la trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Elle intervient après l'échec des pourparlers menés samedi au Pakistan, qui n'ont débouché sur aucune avancée concrète. Dans ce contexte déjà tendu, Israël a poursuivi ses frappes au Liban, alimentant les doutes sur le respect du cessez-le-feu de deux semaines.
Le Commandement central américain (Centcom) a précisé que ce blocus entrerait en vigueur lundi à 10h00 à Washington (16h00 heure de Paris) et viserait tous les ports iraniens, dans les deux sens. Il s'appliquera "impartialement" à tous les navires, quelle que soit leur nationalité, dans le Golfe d'Arabie et le Golfe d'Oman, sans entraver la navigation vers les ports non iraniens.
Donald Trump a menacé d'envoyer "en enfer" tout Iranien qui ouvrirait le feu, tandis que les Gardiens de la révolution ont averti qu'ils répondraient "sévèrement" à toute présence militaire jugée hostile près du détroit.
Ce regain de tension a fait remonter les cours du pétrole. Le Brent se négocie 102,04 USD, tandis que le WTI atteint 104,68 USD, soit une dizaine de dollars de plus par baril qu'en fin de semaine dernière.
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