Le Birkin d’Hermès est-il une forme de placement?

information fournie par Le Particulier • 21/08/2026 à 08:00

Le Birkin d’Hermès affole les enchères: phénomène de mode ou actif de valeur? Rareté, prix et demande mondiale interrogent son statut de placement haut de gamme ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un objet de mode à forte valeur

Le prix d'un Birkin

Le Birkin Himalaya 35 est le sac à main le plus cher du monde

Un objet rare, donc précieux

De l'achat plaisir à l'investissement

Quelle fiscalité en cas de revente?

Investir dans un Birkin d'Hermès

Acheter un Birkin neuf

Acheter un Birkin d'occasion

Un objet de mode à forte valeur

La maison Hermès est une entreprise familiale créée en 1837. Au commencement, son fondateur Thierry Hermès produisait de l‘équipement d’équitation. Ce n’est qu’en 1922 que la marque Hermès fabrique son premier sac à main en cuir. C’est l’actrice et chanteuse anglaise Jane Birkin qui inspire le sac et lui donne son nom. Le Birkin devient vite une icône de mode dont la valeur ne cesse de croître. En 30 ans, la valeur du Birkin s’est appréciée de 500%.

Le prix d'un Birkin

En boutique, le modèle classique en cuir simple coûte environ 8000 euros. Sur le site Collector Square, le sac Birkin le moins cher est affiché à 6980 euros et le plus cher à pas moins de 55.000 euros… La moyenne avoisine les 17.000 euros. Le prix varie considérablement en fonction des modèles, du type de cuir (crocodile, lézard, chèvre, autruche), du format, des matériaux dans lesquels sont fabriqués les boucles, cadenas et clés (plaqués or ou argent). Les modèles sur mesure peuvent même être sertis de diamants. Le sac le plus cher au monde est bel est bien un Birkin.

Le Birkin Himalaya 35 est le sac à main le plus cher du monde

Le Birkin le plus cher au monde est le modèle Himalaya 35. Il coûte somme de 432.000 dollars, soit le prix d’un appartement à Paris. Ce sac à main est le plus rare au monde. Il est fabriqué à partir de peau de crocodile et coloré de telle sorte à évoquer les montagnes de l’Himalaya grâce à une technique unique au procédé très long. Il a été offert à l’influenceuse Nabilla comme cadeau d’anniversaire à l’occasion de ses 28 ans. Le sac est serti d’or blanc et de 200 diamants. Son cadenas est conçu entièrement en or et diamants. La maison Hermès n’en produirait qu’un ou deux chaque année.

Le Birkin n’est pas le seul sac Hermès observé par les investisseurs. Le Kelly (1935, popularisé par Grace Kelly) se négocie entre 10.000 et 15.000 euros en boutique pour les cuirs classiques, 20.000 à 45.000 euros pour les peaux exotiques, et de 7000 euros à plus de 40.000 euros sur le marché de l’occasion — le Kelly Himalaya dépassant, lui, les 250.000 euros. Le Constance (1959), longtemps dans l’ombre du Birkin, progresse depuis 2022: un Constance 24 en cuir classique s‘échange aujourd’hui entre 8000 et 16.000 € en seconde main, soit 80% à 120% au-dessus de son prix boutique.

Un objet rare, donc précieux

Il faut compter deux jours en moyenne pour produire un Birkin. Pourtant, ce modèle n’est fabriqué qu’en quantité toujours plus réduite par la maison Hermès, alors que la demande ne cesse d’augmenter. Les listes d’attente pour obtenir un sac se comptent en années. La rareté du produit est donc un choix marketing pleinement assumé. Ses effets sur la valeur d’un accessoire toujours plus cher, toujours plus exclusif, sont aujourd’hui indéniables.

Une notoriété construite sans publicité

Hermès ne fait pas de publicité pour ses sacs Birkin. Avec jusqu‘à six ans sur liste d’attente, nombreuses sont les femmes qui, une fois le Graal obtenu, le clament haut et fort. Les célébrités sont les premières à mettre en avant leur Birkin, de Kate Moss à Mariah Carey en passant par Victoria Beckham, Kylie Jenner ou Cardi B, en en faisant un symbole d’opulence et de style. Sans surprise, le Birkin d’Hermès est le sac le plus instagrammé de l’histoire, avec plus de 5,6 millions de posts sur la plateforme.

De l'achat plaisir à l'investissement

Investir dans un sac à main ne relevait pas exactement de l‘évidence jusqu’à il y a quelques années, les accessoires de mode de luxe étant considérés davantage comme un achat plaisir. En 2019, le bureau de conseil Knight Frank a inclus le sac Birkin d’Hermès dans son Index de l’Investissement dans l’art et les objets de luxe (KFLII) en mettant en avant son taux de rendement de 17% qui surpasse d’autres formes plus classiques d’investissement. Désormais, nul doute que le statut du Birkin en particulier (et celui d’autres sacs à main de grandes marques dans une moindre mesure) fait partie du portfolio d’investissement.

Reste que ces éléments manquent de repères chiffrés comparables à ceux des actifs traditionnels. L’étude Baghunter (2016), à l’origine du comparatif repris par le Time Magazine, calculait un rendement annuel moyen du Birkin de 14,2% entre 1980 et 2015, contre un rendement réel de 8,65% pour le S&P 500 et de -1,5% pour l’or. Plus récemment, le rapport «Clair» 2025 de Rebag, cité par Capital, confirme la tendance: Hermès affiche un taux de rétention de 138% sur le marché de la seconde main (+38 points sur un an), et le Birkin une hausse de 92% de sa valeur de revente depuis 2015 — des chiffres à nuancer toutefois, frais de détention et commissions de revente (25% à 30% en dépôt-vente ou en maison d’enchères) non compris.

Quelle fiscalité en cas de revente?

En principe, la cession occasionnelle d’un bien personnel dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé n’est pas imposable. Mais ce principe connaît une exception qui concerne directement les sacs de luxe: dès que le prix de cession dépasse 5000 euros, le vendeur particulier relève du régime des plus-values de cession de biens meubles. La différence entre le prix de vente et le prix d’achat (justifié par une facture) est alors taxée à l’impôt sur le revenu forfaitairement à à 19%, s’y ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit 36,2% au total sur la plus-value réalisée. Cet impôt doit être déclaré et payé dans le mois de la cession (formulaire n° 2048-M). Un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième s’applique, de sorte que la plus-value est totalement exonérée au terme de 22 ans de détention.

Si le sac est cédé aux enchères et qualifié d’objet de collection, une option pour la taxe forfaitaire sur les objets précieux (6% du prix de cession, plus 0,5% de CRDS) reste envisageable, sans qu’il soit nécessaire de justifier le prix d’acquisition. En deçà de 5000 euros en revanche, la cession demeure exonérée.

Investir dans un Birkin d'Hermès

Convaincue de passer le cap? Pour vous aider, voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté. Un sac Birkin dans lequel vous placez votre argent doit être assuré: en cas d’inondation, d’incendie, de vol, c’est une précaution vraiment nécessaire. Pour que cet accessoire garde sa valeur (et qu’il en gagne avec le temps), il est nécessaire de le maintenir en parfait état. Si vous comptez le revendre pour obtenir votre retour sur investissement, cela suppose même de ne pas s’en servir.

Cette précaution nécessaire a un coût rarement chiffré. L’assurance habitation classique plafonne souvent la couverture des objets de valeur à 10% à 20% du capital mobilier assuré, d’où la nécessité, pour un Birkin, d’une garantie spécifique «objets précieux» ou en «valeur agréée», facturée entre 0,5% et 2% de la valeur assurée par an (100 à 400 euros pour un sac à 20.000 euros). S’ajoutent le coût d’un coffre-fort et l’entretien: une restauration courante (recoloration, couture, doublure) coûte le plus souvent entre 130 euros et 300 euros, davantage pour un cuir exotique - autant de charges récurrentes à déduire du gain de revente espéré.

Acheter un Birkin neuf

C’est probablement la façon la plus difficile de mettre la main sur un Birkin, mais cela reste la voie classique: l’achat en boutique Hermès. Certaines personnes réussissent du premier coup. Tout repose sur le sale assistant ou conseiller de vente. Rapprochez-vous d’une boutique Hermès et d’un conseiller de vente avec lequel il vous faudra construire une relation de confiance et expliquer, patiemment, que vous rêvez d’un Birkin. Les week-ends et les périodes de vacances scolaires sont à éviter pour optimiser vos chances d’avoir un bon contact susceptible de vous mener au Graal.

Acheter un Birkin d'occasion

Sur Internet, il existe de nombreux revendeurs et des Birkin en attente d’acheteurs. Seuls les revendeurs à même de vous garantir l’authenticité du produit sont à retenir, notamment Vestiaire Collective, Collector Square, Resee, The Real Real, pour éviter de débourser une fortune sur un faux Hermès… Il est capital d’acheter son Birkin auprès d’un revendeur réputé, au vu du nombre exponentiel de contrefaçons.