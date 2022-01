Le bilan 2021 du bitcoin

Entre envolées spectaculaires et chutes vertigineuses, le bitcoin a connu une année mouvementée en 2021. Alors que les voix s'élèvent en faveur d'une augmentation de la régulation, les analystes peinent à prévoir le comportement de la cryptomonnaie en 2022.

Bilan 2021 du bitcoin / iStock-ersinkisacik

Un démarrage sur les chapeaux de roue

Depuis son apparition en 2010, le bitcoin brille par sa volatilité. L'année 2021 a débuté sur les chapeaux de roue pour la plus célèbre crytomonnaie, qui atteignait son premier record le 14 avril, atteignant les 64 870 dollars. Cette performance a été suivie de très près par l'un des krachs les plus retentissants de son histoire. En mai, le cours du bitcoin a chuté brusquement, jusqu'à frôler les 30 000 dollars. Cet effondrement vertigineux faisait suite aux déclarations du patron de Tesla, Elon Musk et aux prises de position chinoises sur le sujet.

Le flash-krach de mai

L'excentrique patron de Tesla a littéralement mis le feu aux cours, indiquant dans un Tweet que Tesla refuserait désormais les paiements en bitcoin pour ses voitures électriques. Elon Musk a notamment justifié sa décision en mettant en avant l'impact environnemental de la crytomonnaie. À ces déclarations se sont ajoutées celles de la Chine sur les cryptomonnaies en général. Plusieurs fédérations bancaires chinoises ont ainsi mis en garde le marché contre la «spéculation» générée par les cryptomonnaies, arguant que ces dernières n'étaient pas de «vraies devises». La Chine, ancienne «place forte du bitcoin», a par la suite opéré un tournant décisif fin 2021, en interdisant littéralement les paiements en cryptomonnaies dans le pays. Le bitcoin a fini à environ 45.000 dollars le 18 mai, plongeant de plus de 30% depuis son record du 14 avril.

Une fin d'année record

Le 8 novembre 2021, la cryptomonnaie a dépassé 67.000 dollars, son précédent record atteint à la fin du mois d'octobre, pour atteindre les 68.500 dollars. Sa capitalisation a elle aussi franchi un record, avec 1.290 milliards de dollars. Par la suite, la cryptomonnaie a de nouveau légèrement chuté, finissant l'année à 48.000 dollars. Elle enregistrait cependant en décembre une progression de +76,9% sur les douze derniers mois.

Le spectre de la régulation

La volatilité accrue du bitcoin, qui enchaîne les envolées et les plongeons spectaculaires, ainsi que sa consommation d'énergie, de plus en plus décriée, alimentent le risque de régulation. Après la Chine, qui a tout bonnement interdit les transactions en cryptomonnaie, les régulateurs européens, ainsi que les États-Unis, se penchent sur son réseau décentralisé et difficile à encadrer. S'il n'existe actuellement aucune certitude concernant la cryptomonnaie et ses concurrents, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur d'une régulation.

Une concurrence de plus en plus forte

En 2022, le bitcoin devra également composer avec une concurrence de plus en plus marquée. Selon le site CoinGecko, qui recense plus de 12.000 cryptomonnaies, le marché des cryptomonnaies représente 2.360 milliards de dollars – dont actuellement 900 milliards pour le bitcoin. Dans un contexte de concurrence accrue, la part du bitcoin diminue progressivement depuis plusieurs mois, alors que l'actuelle cryptomonnaie numéro 2, l'ethereum, s'apprête à faire évoluer son modèle.